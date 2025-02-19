Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Російські війська за добу здійснили 557 обстрілів по 14 населених пунктів Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 557 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, ворог здійснив 7 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Щербаках, Чарівному та Ольгівському, а 331 БпЛА різної модифікації атакував Запоріжжя, Магдалинівку, Червонодніпровку, Степногірськ, Пʼятихатки, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя та Новодарівку.

Також 10 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку, Новодарівку та Щербаки, а 209 артударів завдано по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.

Крім того, надійшло 28 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.