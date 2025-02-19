Інтерфакс-Україна
Події
07:14 19.02.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - ОВА

1 хв читати
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Російські війська за добу здійснили 557 обстрілів по 14 населених пунктів Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 557 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, ворог здійснив 7 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Щербаках, Чарівному та Ольгівському, а 331 БпЛА різної модифікації атакував Запоріжжя, Магдалинівку, Червонодніпровку, Степногірськ, Пʼятихатки, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя та Новодарівку.

Також 10 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку, Новодарівку та Щербаки, а 209 артударів завдано по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.

Крім того, надійшло 28 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 27.05.2025
Окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

18:55 26.05.2025
Останні удари Росії по Україні доводять, що Путін не хоче миру - МЗС Німеччини

Останні удари Росії по Україні доводять, що Путін не хоче миру - МЗС Німеччини

23:05 25.05.2025
Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області – ОВА

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області – ОВА

08:18 25.05.2025
Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали

Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали

08:14 25.05.2025
Сильні пожежі і пошкоджений будинок внаслідок обстрілу Чернігова та області

Сильні пожежі і пошкоджений будинок внаслідок обстрілу Чернігова та області

19:15 24.05.2025
Ворог продовжує обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровщини - Лисак

Ворог продовжує обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровщини - Лисак

17:42 24.05.2025
На сьогодні 90% міста Куп'янськ вже знищено – очільник МВА

На сьогодні 90% міста Куп'янськ вже знищено – очільник МВА

16:00 24.05.2025
Очільник МЗС Великої Британії про атаку на Київ: Це не дії країни, яка прагне миру

Очільник МЗС Великої Британії про атаку на Київ: Це не дії країни, яка прагне миру

15:50 24.05.2025
Сибіга після ворожої атаки на Київ: Це чіткий доказ того, що необхідно посилити санкційний тиск на РФ

Сибіга після ворожої атаки на Київ: Це чіткий доказ того, що необхідно посилити санкційний тиск на РФ

13:27 24.05.2025
У Херсонській області 2 загиблих та 11 поранених цивільних внаслідок обстрілів РФ

У Херсонській області 2 загиблих та 11 поранених цивільних внаслідок обстрілів РФ

ВАЖЛИВЕ

На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

Зеленський доручив значно збільшити українське виробництво дронів

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

ОСТАННЄ

У результаті атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

Гуманітарний комітет Ради порушив питання про необхідність зміни напису на пам'ятнику Лесі Українки в Києві

Гуманітарний комітет Ради закликав уряд посилити інституційну спроможність Держетнополітики

На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

Гуманітарна група за підтримки США розпочала операції в Газі

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Британія має намір замінити сотні тисяч мігрантів місцевими спеціалістами

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

27 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп заявив, що очікує списки іноземних студентів Гарварду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА