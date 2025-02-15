У Берліні відкриють український Unity Hub – декларація про наміри

У межах Мюнхенської безпекової конференції підписана Спільна декларацію про наміри відкриття першого українського Unity Hub у Берліні, повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов у телеграм.

Документ підписали Чернишов і керівник відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт у присутності президента України Володимира Зеленського і федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Документ укладено між Міністерством внутрішніх справ і батьківщини ФРН та Міністерством національної єдності України.

«Це відкриває нові можливості для зміцнення позицій наших громадян і зв’язків між державами. Хаб стане місцем для об’єднання українців, надання консультаційної та інтеграційної підтримки, розвитку культурних і освітніх ініціатив. А тим, хто буде готовий, надаватиметься вся необхідна допомога для повернення додому», — наголосив віцепрем’єр-міністр.