Інтерфакс-Україна
Події
20:00 12.02.2025

Міністр оборони Великої Британії: США віддані подальшій участі в форматі “Рамштайн”

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Міністр оборони Великої Британії: США віддані подальшій участі в форматі “Рамштайн”

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі , який вперше очолював засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, повідомив про відданості США подальшій участі у форматі "Рамштайн".

“Сьогоднішня заява держсекретаря Піта Гегсета стала підтвердженням його відданості подальшій участі в цій Контактній групі з питань оборони України. Це міжнародна координація підтримки України. Це буде збережено”, - сказав він на пресконференції після 26-го засідання групи.

За словами Гілі, новий очільник Пентагону виклав позицію президента США Дональда Трампа щодо зобов'язання бачити тривалий мир в Україні.

“І він висловив рішучість працювати пліч-о-пліч, але також бачити, як інші країни, особливо в Європі, посилюють підтримку України, що ми і будемо робити. Активізація, щоб зробити більше для європейської безпеки, що ми і зробимо. Збільшення видатків на оборону, що ми і зробимо”, - запевнив міністр.

Теги: #британия #рамштайн

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