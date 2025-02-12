OKKO Group розпочала будівництво першого готельного комплексу гірського курорту GORO Mountain Resort у львівських Карпатах, повідомили у пресслужбі компанії.

"Будівництво першого готельного комплексу — стратегічно важливий етап у реалізації цілісної концепції всесезонного курорту міжнародного формату. Згідно з майстер-планом, розробленим спільно з австрійськими експертами, збалансоване поєднання гірської, лижної, готельної та розважальної інфраструктури сприятиме збільшенню тривалості перебування гостей, що матиме позитивний економічний ефект для всього регіону", - повідомив СЕО групи компаній OKKO та співзасновник GORO Mountain Resort Василь Даниляк.

Як уточнили "Інтерфакс-Україна" у преслужбі, перший комплекс включає три дизайнерські готелі на 415 номерів загальною площею 48 тис. кв. м, з яких 11 тис. кв. м відведено під комерційну та розважальну інфраструктуру, розпочато будівництво першого з них.

ОККО Group розпочала будівництво масштабного рекреаційного проєкту GORO Mountain Resort у жовтні 2024 року. Загальна площа майбутнього курорту становить майже 1,2 тис. га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га — для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів.

Реалізацією готельної нерухомості курорту займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, яка входить до складу OKKO Group. Вона відповідає за розробку архітектурних концепцій, будівництво, функціональне та рекреаційне наповнення, а також залучення інвестицій у готельний бізнес.

Протягом найближчих 15 років GORO Development планує звести на території курорту 25 готелів на 5150 номерів. Перша черга на ділянці площею 127 га біля села Волосянка, у 5 км від селища Славсько Львівської області, включатиме п'ять готельних комплексів, загалом дев'ять готелів на 1100+ номерів, звершення її будівництва заплановано на 2028-2029 роки.

Окрім готелів, тут також планують побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, Welcome- та Mountain-центри.

"GORO стане одним із найбільших рекреаційно-інфраструктурних об'єктів України що вплине на позиції держави на європейській туристичній арені", — зазначив Даниляк.

Як повідомлялось, проєкт у грудні 2024 року отримав довгостроковий кредит від ПУМБ на 10 років для реалізації ключових об’єктів лижної інфраструктури, зокрема, Welcome Centre, нижньої станції гондольної канатної дороги та багаторівневого паркінгу, будівництво яких вже ведеться.

Загальні інвестиції у GORO Mountain Resort оцінюють у $1,5 млрд. Із цієї суми OKKO Group за рахунок власних та кредитних коштів планує вкласти $500 млн, ще $1 млрд планують залучити від інших інвесторів.

ОККО Group у GORO Mountain Resort виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором для забезпечення гармонійного розвитку та цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту. Для створення міжнародного формату ОККО Group залучила австрійських експертів світового класу: PKF Hospitality (інвестиційний аналіз та концепція), ILF Group (майстер-план та лижна інфраструктура) та Doppelmayr/Garaventa Gruppe (проєктування системи витягів та канатних доріг).

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.