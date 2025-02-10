У Дніпровському районі Херсона поранення від ворожого дрона отримала літня жінка – Мрочко

У Дніпровському районі Херсона поранення від ворожого дрона отримала літня жінка, повідомив начальних Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Внаслідок атаки ворожого дрона у Дніпровському районі отримала поранення 66-річна жінка. Їй надана необхідна медична допомога", - сказано в його телеграмі.

За словами Мрочко, минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Під вогнем ворожої артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Садове, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Інженерне.

Джерело: https://t.me/roman_mrochko/14693