Інтерфакс-Україна
Події
16:34 07.02.2025

У Херсоні загинув працівник газової служби в результаті ворожого скиду вибухівки з дрону

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Окупанти скинули вибухівку на працівника газової служби, він отримав смертельні поранення, повідомив глава Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"У Дніпровському районі (Херсона – ІФ-У) окупанти скинули вибухівки з БпЛА на 37-річного працівника газової служби, який виїхав на ремонт пошкоджених мереж. Чоловік дістав поранення, несумісні з життям", - написав він у телеграм в п'ятницю.

 

Теги: #херсон

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