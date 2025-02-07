У Херсоні загинув працівник газової служби в результаті ворожого скиду вибухівки з дрону

Окупанти скинули вибухівку на працівника газової служби, він отримав смертельні поранення, повідомив глава Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"У Дніпровському районі (Херсона – ІФ-У) окупанти скинули вибухівки з БпЛА на 37-річного працівника газової служби, який виїхав на ремонт пошкоджених мереж. Чоловік дістав поранення, несумісні з життям", - написав він у телеграм в п'ятницю.