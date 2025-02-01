Інтерфакс-Україна
Події
16:28 01.02.2025

Противник окупував 325 кв км української території за січень, це найменший показник за пів року – DeepState

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Противник окупував 325 кв км української території за січень, це найменший показник за пів року – DeepState
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанті протягом січня 2025 року просунулися і зайняли 325 квадратних кілометрів української території, що менше, ніж за будь-який місяць, починаючи з серпня 2024 року, повідомляють у телеграм-каналі аналітичного проєкту DeepState у суботу.

"Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди вдається сповільнити темпи наступу. В основному значні просування противника відбуваються через наші помилки, які постійно повторюються", - йдеться в повідомленні.

Згідно наведеної статистики, із серпня по грудень минулого року окупанти займали щомісяця більші території – від 363 кв км у серпні до 730 кв км у листопаді. Із січня по липень окупанти натомість займали менші площі – від 39 кв км у березні до 317 кв км у травні.

Теги: #deepstate

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