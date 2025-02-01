Інтерфакс-Україна
Події
13:27 01.02.2025

ГУР шукає зразки російських технологічних виробів

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ГУР шукає зразки російських технологічних виробів

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України просить військовослужбовців збирати зразки російських науково-технічних виробів і передавати їх у службу розвідки для використання при створенні новітнього українського озброєння.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертається до військовослужбовців із закликом передавати зразки російських науково-технічних виробів для аналізу та створення новітнього українського озброєння", - говориться у повідомленні ГУР МО у телеграм у суботу.

Повідомляється, що спеціалістам ГУР для аналізу необхідні: елементи приладіврадіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ), зразків ворожих БПЛА, сучасні російські радіостанції, елементи ракет (плати, головки наведення тощо), компоненти електроніки з військової техніки противника та інші сучаснізразки ворожої техніки та озброєння.

Зазначається, що для військовослужбовців розроблена програма мотивації.

"Як передати зразки? Зв’яжіться з представниками ГУР МО України виключно за контактами, вказаними нижче: Офіційна пошта для зв’язку: [email protected], Signal: +38 096 945 53 41, WhatsApp: +38 096 945 53 41", - указано у повідомленні.

"ГУР має власні науково-дослідні можливості, які вже створили сотні рішень для дієвого посилення Сил Оборони України. Втім, ворог не стоїть на місці та постійно вдосконалює своє озброєння. Щоб створювати власну ефективну зброю, нам потрібна актуальна й детальна інформація про техніку противника – і якомога більше", – зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Теги: #гур

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