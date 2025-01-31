Окупанти продовжують атакувати ще на 11 напрямках, зокрема в Курській області - Генштаб

Російські окупанти за добу четверга продовжують атакувати позиції українських підрозділів ще на 11 напрямках, зокрема в Курській області, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

Так, на харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в напрямку Липців. Також ворог завдав авіаудару по району Козачої Лопані.

Три рази агресор атакував українські позиції на куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Підрозділи Сил оборони зупинили всі атаки противника.

На лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Копанки, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. Українські військові відбили дев’ять ворожих атак. Під авіаударами опинились райони Нової Кругляківки та Лиману.

На сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив дев’ять спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського, всі боєзіткнення завершені. Противник завдав авіаударів по Дронівці та Сіверську.

На краматорському напрямку українські військові відбили 10 спроб загарбників просунутись вперед в районах Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. В той же час, ворог завдав авіаударів по районах Федорівки, Тихонівки та Білокузминівки.

На торецькому напрямку окупанти 13 разів намагались просунутись вперед в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського, одне зіткнення ще триває. Також - бомбардували Щербинівку, Катеринівку, Клебан-Бик та Іванопілля, застосувавши КАБ.

На новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ поблизу Костянтинополя. Авіаударів зазнали населені пункти Розлив та Комар.

На гуляйпільському напрямку агресор здійснив чотири спроби потіснити українських військових із займаних позицій в районах Новополя та Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждали Тернове та Темирівка.

Між тим, на оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На придніпровському напрямку російські загарбники сім разів намагалися витіснити із займаних позицій українські підрозділи, успіху не мали, зазнавши втрат – відступили.

Сили оборони України продовжують ведення операції на курському напрямку. Сьогодні українські військові відбили 11 атак загарбницької армії на цьому напрямку, крім того, авіація ворога завдала по власній території 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ.