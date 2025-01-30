Окупанти за добу втратили більше трьохсот осіб на покровскому напрямку

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти за добу четверга втратили на покровському напрямку більше трьохсот осіб, але продовжують вести активний наступ на позиції українських підрозділів, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

Відтак, за наявною інформацією, втрати окупантів на цьому напрямку за четвер склали 337 осіб вбитими та пораненими, знищено десять автомобілів, одну антену БпЛА, один засіб супутникового зв’язку, два засоби РЕБ, один ПТРК, комплекс спостереження "Муром-М" та три БпЛА оперативно-тактичного рівня, крім того, суттєво пошкоджено два міномети противника.

В зведенні відмітили, що на даному напрямку впродовж доби агресор 51 раз атакував українські позиції в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сім боєзіткнень тривають досі. Авіаудару керованими авіабомбами зазнало Білицьке.

Усього за добу відбулося 125 бойових зіткнень.

Зокрема, Росія завдала 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.