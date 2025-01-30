Інтерфакс-Україна
Події
22:27 30.01.2025

Окупанти за добу втратили більше трьохсот осіб на покровскому напрямку

1 хв читати
Окупанти за добу втратили більше трьохсот осіб на покровскому напрямку
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти за добу четверга втратили на покровському напрямку більше трьохсот осіб, але продовжують вести активний наступ на позиції українських підрозділів, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

Відтак, за наявною інформацією, втрати окупантів на цьому напрямку за четвер склали 337 осіб вбитими та пораненими, знищено десять автомобілів, одну антену БпЛА, один засіб супутникового зв’язку, два засоби РЕБ, один ПТРК, комплекс спостереження "Муром-М" та три БпЛА оперативно-тактичного рівня, крім того, суттєво пошкоджено два міномети противника.

В зведенні відмітили, що на даному напрямку впродовж доби агресор 51 раз атакував українські позиції в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сім боєзіткнень тривають досі. Авіаудару керованими авіабомбами зазнало Білицьке.

Усього за добу відбулося 125 бойових зіткнень.

Зокрема, Росія завдала 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах. 

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 07.05.2025
Окупанти зберігають високу активність на покровському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

Окупанти зберігають високу активність на покровському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

08:13 07.05.2025
Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів

08:09 07.05.2025
Упродовж доби зафіксовано 171 бойове зіткнення

Упродовж доби зафіксовано 171 бойове зіткнення

22:59 06.05.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 161 військовослужбовця - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 161 військовослужбовця - Генштаб

22:24 06.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

23:31 05.05.2025
На чотирьох напрямках фронту в понеділок було найгарячіше - Генштаб

На чотирьох напрямках фронту в понеділок було найгарячіше - Генштаб

22:59 05.05.2025
Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

08:31 05.05.2025
Сили оборони вразили за добу 14 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 14 районів зосередження окупантів

08:29 05.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

22:58 03.05.2025
Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У Ватикані розпочався конклав

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

ОСТАННЄ

П’ятеро євродепутатів планують відвідати Москву 9 травня - ЗМІ

РФ зруйнувала та пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України — МОЗ

Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти — ЗМІ

Харків отримає шість тролейбусів Skoda 21Tr з чеського міста Брно - МЗС

Країни Балтії не дозволили Фіцо летіти до Москви через свою територію - ЗМІ

Повернення депортованих дітей має стати умовою миру — Зарівна

Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи – ОВА

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Внаслідок атаки дронів на Черкащині пошкоджено інфраструктуру, є поранений – ОВА

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА