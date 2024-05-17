Економіка

20:22 17.05.2024

Усі контракти на деревину для фортифікаційних споруд, укладені Харківською обладміністрацією, безавансові

2 хв читати
Усі контракти на деревину для фортифікаційних споруд, укладені Харківською обладміністрацією, безавансові

Під час укладення контрактів на поставку деревини для будівництва фортифікаційних споруд Харківська обласна військова адміністрація (ОВА) виходить із ціни пропозиції та відсутності у підприємства зв'язків з РФ, оплата ж відбувається тільки після виконання всіх зобов'язань, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Нам надходять пропозиції (від бізнесу - ІФ-У). Наш департамент ці пропозиції розглядає, відбирає за ціновою пропозицією, тому що це перший орієнтир. Далі укладаються контракти. Усі контракти безавансові. Тобто за контрактами визначено ціну, якість і терміни... Ми проплачуємо тільки після поставки. Наголошую, тільки після виконання умов договору проплачуємо кошти", - сказав Синєгубов на брифінгу в п'ятницю.

"Мені байдуже, хто там (у підприємстві-постачальнику - ІФ-У) засновник, скільки їх - ми звертаємо увагу тільки, щоб там не було прямого або опосередкованого зв'язку з країною-агресором", - додав він.

За його словами, було два випадки, коли на позиції завозили неякісну деревину. Але підрядні організації, які безпосередньо виконують роботи зі зведення фортифікацій, відмовилися її приймати. Забракована деревина була повернута постачальникам, і вони натомість поставили якісну. При цьому, як стверджує Синєгубов, терміни поставок порушені не були.

Він наголосив, що обладміністрація відповідає за зведення фортифікаційних споруд лише на третій лінії оборони, тобто на відстані 10-30 км від кордону з РФ або від лінії фронту. Будівництво ведеться за проєктами, розробленими Міноборони, у місцях, визначених військовими інженерами.

За його словами, наразі зведення фортифікаційних споруд третьої лінії оборони триває на трьох напрямках (сумському, вовчанському та куп'янсько-лиманському), однак на частині об'єктів роботи довелося призупинити через обстріли.

"Є об'єкти, де ми продовжуємо виконання робіт у встановлених термінах... Є ті об'єкти, де в нас ускладнена робота через постійні обстріли, де ми виконуємо роботи фактично погодинно з військовими, з їхнього дозволу та під їхнім безпосереднім наглядом, зокрема й у нічний час. І є ті об'єкти (їх у нас невелика кількість, але вони є), де роботу припинено на різних етапах - від 15 до 60% виконання об'єкта. Там продовжувати проводити роботу цивільними компаніями не можемо, тому що там ідуть постійні обстріли", - сказав Синєгубов.

Він також повідомив, що під час будівництва фортифікаційних споруд у регіоні внаслідок ворожих ударів 4 людини загинули, 15 були поранені. Пошкоджено або знищено 30 одиниць спецтехніки.

Теги: #контракти #фортифікації #харків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:43 17.05.2024
У Харкові вже троє загиблих і 28 постраждалих

У Харкові вже троє загиблих і 28 постраждалих

19:04 17.05.2024
Кількість постраждалих у Харкові сягнула 25 - Терехов

Кількість постраждалих у Харкові сягнула 25 - Терехов

18:28 17.05.2024
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 19, із них четверо у важкому стані - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 19, із них четверо у важкому стані - Синєгубов

17:18 17.05.2024
У Харкові вже двоє загиблих, ще 13 осіб поранено - мер

У Харкові вже двоє загиблих, ще 13 осіб поранено - мер

17:02 17.05.2024
За уточненими даними, у Харкові одна людина загинула після авіаударів - Терехов

За уточненими даними, у Харкові одна людина загинула після авіаударів - Терехов

16:55 17.05.2024
Окупанти вдарили по Харкову КАБами, відомо про п'ятьох постраждалих - Синєгубов

Окупанти вдарили по Харкову КАБами, відомо про п'ятьох постраждалих - Синєгубов

16:05 17.05.2024
У Харкові декілька влучань, виникли пожежі - Терехов

У Харкові декілька влучань, виникли пожежі - Терехов

08:54 17.05.2024
На Харківщині внаслідок атак агресора загинули дві людини, дев’ятеро поранено

На Харківщині внаслідок атак агресора загинули дві людини, дев’ятеро поранено

00:50 17.05.2024
Зафіксовано влучення в двох районах Харкова, інформації про постраждалих немає

Зафіксовано влучення в двох районах Харкова, інформації про постраждалих немає

23:49 16.05.2024
На місці прильоту "шахеда" в Основ'янському районі Харкова сталася пожежа

На місці прильоту "шахеда" в Основ'янському районі Харкова сталася пожежа

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Завдання кожного міністерства та міністра забезпечити енергетичну автономність установ критичної інфраструктури

Шмигаль: Енергосистема цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає

Низка обленерго повідомляють про зміну в їхніх регіонах тривалості обмежень е/е у п'ятницю

Харків чи не єдине місто, яке має детальний план підготовки до зими, - радник прем'єра

Потрібно готуватися до обмежень електроенергії практично на все літо - радник прем'єра

ОСТАННЄ

"Укренерго" завтра планує обмежувати енергопостачання тільки промисловості

Шмигаль: Завдання кожного міністерства та міністра забезпечити енергетичну автономність установ критичної інфраструктури

Шмигаль: Енергосистема цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає

"Укренерго" підтверджує запровадження обмежень е/е з 19:00 до кінця доби, просить економити

Відкриття аеропорту у Львові допоможе закрити небо над Україною - голова Львівської ОДА

Глава Мінекономіки скасувала наказ про бронювання Glovo, Visa, Favbet Tech, компанії заявляють про своє законне право на бронювання

Низка обленерго повідомляють про зміну в їхніх регіонах тривалості обмежень е/е у п'ятницю

Стефанішина допускає продовження режиму "торговельного безвізу" на 2025-2026 роки

Делегація України в Аргентині й Чилі пропонує вільну торгівлю та участь у відновленні - Мінекономіки

Ситуація з е/е покращиться наступного тижня з потеплінням, але її дефіцит зберігатиметься ще довго - глава "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА