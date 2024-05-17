Усі контракти на деревину для фортифікаційних споруд, укладені Харківською обладміністрацією, безавансові

Під час укладення контрактів на поставку деревини для будівництва фортифікаційних споруд Харківська обласна військова адміністрація (ОВА) виходить із ціни пропозиції та відсутності у підприємства зв'язків з РФ, оплата ж відбувається тільки після виконання всіх зобов'язань, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Нам надходять пропозиції (від бізнесу - ІФ-У). Наш департамент ці пропозиції розглядає, відбирає за ціновою пропозицією, тому що це перший орієнтир. Далі укладаються контракти. Усі контракти безавансові. Тобто за контрактами визначено ціну, якість і терміни... Ми проплачуємо тільки після поставки. Наголошую, тільки після виконання умов договору проплачуємо кошти", - сказав Синєгубов на брифінгу в п'ятницю.

"Мені байдуже, хто там (у підприємстві-постачальнику - ІФ-У) засновник, скільки їх - ми звертаємо увагу тільки, щоб там не було прямого або опосередкованого зв'язку з країною-агресором", - додав він.

За його словами, було два випадки, коли на позиції завозили неякісну деревину. Але підрядні організації, які безпосередньо виконують роботи зі зведення фортифікацій, відмовилися її приймати. Забракована деревина була повернута постачальникам, і вони натомість поставили якісну. При цьому, як стверджує Синєгубов, терміни поставок порушені не були.

Він наголосив, що обладміністрація відповідає за зведення фортифікаційних споруд лише на третій лінії оборони, тобто на відстані 10-30 км від кордону з РФ або від лінії фронту. Будівництво ведеться за проєктами, розробленими Міноборони, у місцях, визначених військовими інженерами.

За його словами, наразі зведення фортифікаційних споруд третьої лінії оборони триває на трьох напрямках (сумському, вовчанському та куп'янсько-лиманському), однак на частині об'єктів роботи довелося призупинити через обстріли.

"Є об'єкти, де ми продовжуємо виконання робіт у встановлених термінах... Є ті об'єкти, де в нас ускладнена робота через постійні обстріли, де ми виконуємо роботи фактично погодинно з військовими, з їхнього дозволу та під їхнім безпосереднім наглядом, зокрема й у нічний час. І є ті об'єкти (їх у нас невелика кількість, але вони є), де роботу припинено на різних етапах - від 15 до 60% виконання об'єкта. Там продовжувати проводити роботу цивільними компаніями не можемо, тому що там ідуть постійні обстріли", - сказав Синєгубов.

Він також повідомив, що під час будівництва фортифікаційних споруд у регіоні внаслідок ворожих ударів 4 людини загинули, 15 були поранені. Пошкоджено або знищено 30 одиниць спецтехніки.