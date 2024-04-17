Економіка

19:33 17.04.2024

Занадто м'яка фіскальна політика США загрожує економіці країни та світу - МВФ

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловив занепокоєння занадто м'якою податково-бюджетною політикою Сполучених Штатів і вважає, що вона може ускладнити завдання зі зниження інфляції до цільових 2%, йдеться в доповіді фонду.

Висока й волатильна дохідність державних облігацій США може вплинути на ситуацію в інших країнах і призвести до посилення фінансових умов, також попередила організація.

У 2023 році дефіцит бюджету США становив 8,8% ВВП порівняно з 4,1% ВВП у 2022 році. МВФ прогнозує, що дефіцит перевищуватиме 6% ВВП у середньостроковій перспективі, і поліпшення ситуації найближчим часом не очікується, оскільки витрати влади, як правило, зростають, а податкові надходження в роки президентських виборів знижуються.

Влада США має незабаром почати думати про реформу системи соціальної допомоги та інші жорсткі заходи для більш збалансованого бюджету, також їй варто звернути увагу на надприбутки компаній для збільшення доходів, зазначає МВФ.

Напередодні фонд поліпшив прогноз зростання американської економіки на поточний рік до 2,7% з 2,1%, на 2025 рік - до 1,9% з 1,7%.

Теги: #мвф

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