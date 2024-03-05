Економіка

19:49 05.03.2024

Зеленський підписав закон, який вдосконалює корпоративне управління держпідприємств

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Зеленський підписав закон, який вдосконалює корпоративне управління держпідприємств

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визначає правила корпоративного управління державними підприємствами, повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава" (№ 5593-д) підписав президент України Володимир Зеленський. Депутати проголосували за Закон 22 лютого 2024 року", - йдеться в повідомленні Мінекономіки на офіційному сайті.

Як зазначається, підготовка законопроєкту до другого читання була одним із пріоритетів Міністерства економіки протягом останнього року.

"Президент підписав закон, який визначає правила корпоративного управління державними підприємствами. Це дає змогу вивести корпоративну реформу на новий рівень і масштабувати роботу, яка триває вже 8 років. Це також важливий сигнал для інвесторів, який доводить, що Україна діятиме за зрозумілими для цивілізованого світу правилами. Основою яких є системність та оцінка ефективності задля результативності", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко, слова якої наводить пресслужба.

У повідомленні зазначається, що "ухвалення закону є також частиною євроінтеграційного процесу та програми з МВФ. Закон наближає Україну до стандартів ОЕСР та збалансовує їх із вимогами воєнного часу".

Закон передбачає, що уряд розробить Політику державної власності. Це стратегічний документ, який визначає, з якою метою держава володіє підприємствами, які компанії є стратегічними і їх важливо залишити в держвласності, а які - передати на приватизацію.

Для стратегічних компаній акціонер з міністерством фінансів встановлюватиме вимоги через листи-очікування з показниками рентабельності, ліквідності та платоспроможності. Як виконати ці показники, вирішують наглядові ради. Крім того, наглядові ради зможуть призначати і звільняти керівників компанії. З'являється система внутрішнього контролю - замість ревізійних комісій будуть ефективні інструменти: комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит.

Уряд натомість має розробити та затвердити порядок оцінки діяльності наглядових рад і процедуру визначення винагород. Також закон передбачає чіткий перелік підстав і процедуру звільнення членів наглядових рад.

Як повідомляється, під час роботи над законопроєктом міністерство залучало проєкт технічної підтримки від ЄБРР, експертну допомогу також надавали представники міжнародних організацій, серед яких ЄБРР, МВФ, ОЕСР, USAID, міжнародні партнери та народні депутати України.

 

 

 

Теги: #держпідприємства #корпоративне_управління

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