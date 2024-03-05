Економіка

13:46 05.03.2024

"Фокстрот" відкрив нові магазини в Чернігові та Стрию

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"Фокстрот" відкрив нові магазини в Чернігові та Стрию

Омніканальний ритейлер "Фокстрот" відкрив 1 березня два нові магазини в Чернігові та Стрию (Львівська область), у планах на 2024 рік відкриття 10 нових і оновлених магазинів, повідомили у пресслужбі компанії.

"Завдяки зусиллям усієї команди та воїнам, які захищають країну на всіх ділянках фронту, "Фокстрот" може розширюватися і розквітати разом із весною. Цьогоріч у наших планах відкрити близько 10 магазинів: це відновлення роботи пошкоджених обстрілами або тимчасово закритих об'єктів, та відкриття нових. Із наступних на черзі - нові магазини в Одесі та Кривому Розі", - повідомив СЕО "Фокстрот" Олексій Зозуля.

Як повідомлялося, наприкінці лютого ритейлер відкрив відремонтований після ракетного удару магазин у ТРЦ Apollo в Дніпрі.

"Фокстрот" 1 березня розширив свою присутність у Стрию, другий магазин відкрито в новому ТРЦ "Стрий City" на вул. Б.Хмельницького, 4. Загальна площа становить 950 кв.м, із них торговельної - 800 кв.м.

Другий за рахунком магазин "Фокстрот" відкрито в центрі Чернігова на вул.Ринковій, 10. Його загальна площа становить 1350 кв.м, торговельна - 920 кв.м. У релізі зазначається, що цей магазин став "правонаступником" одного з найстаріших магазинів мережі (пр-т Миру, 35).

У березні заплановано відкриття нового магазину в Одесі в ТРЦ "Острів", на початку квітня - п'ятого магазину в Кривому Розі в ТРЦ Victory Plaza.

"Фокстрот" - одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Загалом на початок весни 2024 року ритейлер Фокстрот оперує 123 магазинами, що працюють, у 67 містах України, зокрема - у прифронтових Херсоні, Краматорську та Слов'янську, онлайн-майданчиком foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія надала ЗС України допомоги на близько 20,5 млн грн.

Бренд "Фокстрот" розвиває група компаній "Фокстрот". Співзасновники - Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев.

Теги: #фокстрот

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