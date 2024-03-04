Україна готова до продовження транзиту російського газу за ініціативи з ЄС - прем'єр

Україна готова до продовження транзиту російського газу через свою газотранспортну систему (ГТС) за ініціативи з боку країн Європейського Союзу, але продовжувати чинний контракт або підписувати новий із "Газпромом" не буде, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.

"Ми, зрозуміло, не плануємо переговорів із країною-агресором про те, щоб продовжувати (транзитний контракт - ІФ-У) і ставити свої підписи під угодою, але ми мали неодноразові переговори з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось із європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу - ми готові таку послугу надавати. Тут ініціатива на боці ЄС і наших європейських партнерів", - сказав він.

"Група, об'єднання, консорціум... Це може бути ЄК, група європейських країн, які зацікавлені в збереженні транзиту", - уточнив Шмигаль.

При цьому, за словами прем'єра, ГТС України готова функціонувати і без здійснення транзиту російського природного газу.

Як повідомлялося, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України 2023 року знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м.

Договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд куб. м газу на рік.