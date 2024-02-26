"Газмережі" розширять свою діяльність у західних областях України

ТОВ "Газорозподільні мережі України" отримало ліцензію на розподіл газу в усій Чернівецькій області, а також у Тисменицькому районі Івано-Франківської та Коростишівському районі Житомирської області, повідомила група "Нафтогаз" у понеділок.

"Таким чином, 1 березня Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська філії "Газомережі" обслуговуватимуть усіх мешканців цих областей", - наголошується в повідомленні.

Завдяки розширенню регулятором НКРЕКП території діяльності компанії, вона обслуговуватиме ще 270 тис. клієнтів.

"Особисті рахунки клієнтів залишаються колишніми. Однак із березня за послуги з доставки газу потрібно буде платити за новими реквізитами", - уточнили в компанії.

Як повідомлялося, у травні 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів згідно з постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

"Нафтогаз" 19 грудня 2023 року оголосив про завершення планової інтеграції обл- і міськгазів, унаслідок чого у складі групи працюють 27 газорозподільних підприємств.

На початку лютого 2024 року "Нафтогаз" повідомляв, що загалом в Україні працюють 20 філій "Газмереж", а сукупно компанія обслуговує 8,2 млн клієнтів.