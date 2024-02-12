Економіка

15:09 12.02.2024

Засновник Amazon Джефф Безос продав акції компанії на $2 млрд

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Засновник Amazon Джефф Безос продав акції компанії на $2 млрд

Засновник і колишній глава Amazon.com Inc. Джефф Безос 7-8 лютого продав 12 млн акцій компанії на загальну суму близько $2,04 млрд, йдеться в документах, надісланих до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Тепер Безосу належить 976 млн паперів компанії.

Середня ціна продажу становила $170,21 за акцію. На закриття торгів 9 лютого котирування перебували на рівні $174,45.

Це перший продаж акцій Amazon Безосом більш ніж за два роки, зазначає The Wall Street Journal. Востаннє до цього він продавав папери в листопаді 2021 року за ціною приблизно $172,7 із урахуванням спліту, який відбувся в червні 2022 року.

Капіталізація Amazon за останні три місяці зросла на 22%, за дванадцять місяців - на 75% і зараз перевищує $1,8 трлн. Фондовий індекс Nasdaq Composite додав відповідно 16% і 36,5%.

Теги: #amazon

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