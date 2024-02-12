Економіка

13:06 12.02.2024

Болгарія передасть Україні список компаній, що порушують умови ліцензування українського зерна

1 хв читати

Міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Кирил Ватєв під час онлайн-зустрічі в п’ятницю поінформував міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського про порушення деякими компаніями режиму ліцензування, запровадженого українською стороною на експорт насіння соняшнику, ріпаку, кукурудзи та пшениці, повідомляється на офіційному сайті Мінсільгоспу Болгарії.

За інформацією болгарського міністра, назви компаній, які порушили ліцензійний режим, будуть офіційно направлені в Україну.

При цьому він наголосив, що Болгарія максимально сприяє транзиту української продукції, і додав, що режим ліцензування працює дуже добре і його не слід змінювати.

Міністр Ватєв також вказав на свою реакцію на рішення українського уряду та оголошення на сайті Міністерства економіки України про полегшення ліцензійного режиму. Він наголосив, що Міністерство сільського господарства і продовольства Болгарії захищає інтереси болгарських фермерів.

Міністри також обговорили оперативні дані щодо експорту з України круп, сухого молока, меду та соняшникової олії.

Зі свого боку міністр агрополітики України нагадав, що за рішенням українського уряду компанії, які здійснюють перерваний транзит, втратять право на експорт на шість місяців.

Аграрні міністри Болгарії та України домовилися про продовження обміну даними щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Джерело: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ministr-vtev-informira-ukrainskiya-ministr-na-agra/

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Команда МВФ прибула до Києва на переговори перед місією та для запуску Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України

Уряд виділяє понад 40 млрд грн на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям

Інфляція в Україні в січні 2024 р. знизилася до 0,4%, у річному вимірі - до 4,7% - Держстат

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становлять 130 млрд грн на 1 лютого - Шмигаль

Кабмін створив Промислово-оборонний комітет України на чолі з прем'єром

ОСТАННЄ

Diamondback і Endeavor Energy майже погодили злиття на $52 млрд

Багато економістів США вважають політику ФРС занадто обмежувальною - опитування NABE

Роботу половини терміналів СПГ Франції обмежено через страйк

НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,85 грн/$1

Neuralink Ілона Маска змінила місце реєстрації з Делавера на Неваду

Грузія отримала рекордні $4,1 млрд доходів від туризму у 2023 році

Прямі нефінансові інвестиції Китаю за кордоном зросли на 16,7% у юанях у 2023 р.

Ремонтні роботи завершено на двох із трьох енергоблоків АЕС - "Укренерго"

Пенсійний фонд Calpers у IV кв. подвоїв портфель акцій Intel, купив папери Nvidia і Disney

Вперше з 2022 року в український порт зайшов вантаж із трубами для видобутку газу - American Journal of Transportation

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА