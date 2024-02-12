Болгарія передасть Україні список компаній, що порушують умови ліцензування українського зерна

Міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Кирил Ватєв під час онлайн-зустрічі в п’ятницю поінформував міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського про порушення деякими компаніями режиму ліцензування, запровадженого українською стороною на експорт насіння соняшнику, ріпаку, кукурудзи та пшениці, повідомляється на офіційному сайті Мінсільгоспу Болгарії.

За інформацією болгарського міністра, назви компаній, які порушили ліцензійний режим, будуть офіційно направлені в Україну.

При цьому він наголосив, що Болгарія максимально сприяє транзиту української продукції, і додав, що режим ліцензування працює дуже добре і його не слід змінювати.

Міністр Ватєв також вказав на свою реакцію на рішення українського уряду та оголошення на сайті Міністерства економіки України про полегшення ліцензійного режиму. Він наголосив, що Міністерство сільського господарства і продовольства Болгарії захищає інтереси болгарських фермерів.

Міністри також обговорили оперативні дані щодо експорту з України круп, сухого молока, меду та соняшникової олії.

Зі свого боку міністр агрополітики України нагадав, що за рішенням українського уряду компанії, які здійснюють перерваний транзит, втратять право на експорт на шість місяців.

Аграрні міністри Болгарії та України домовилися про продовження обміну даними щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Джерело: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ministr-vtev-informira-ukrainskiya-ministr-na-agra/