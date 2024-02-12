Пенсійний фонд Calpers у IV кв. подвоїв портфель акцій Intel, купив папери Nvidia і Disney

Найбільший державний пенсійний фонд США California Public Employees’ Retirement System (Calpers) удвічі збільшив свій портфель акцій Intel, а також сутєво наростив інвестиції в Nvidia і Walt Disney Co.

Фонд придбав 8,1 млн акцій Intel Corp., внаслідок чого тепер йому належить 16,1 млн паперів чипмейкера, йдеться в повідомленні Calpers, направленому до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Також фонд збільшив свою позицію в Nvidia Corp. на 1,8 млн акцій - до 7,5 млн, у Disney - на 1,7 млн паперів, до 6,6 млн.

Водночас Calpers продав майже 28,5 тис. акцій Netflix Inc., і тепер йому належить менше ніж 786 тис. паперів стримінгового сервісу.

Котирування акцій Intel за останні три місяці зросли на 13,3%, Nvidia - на 48,4%, Disney - на 21,2%, Netflix - на 26,3%. При цьому фондові індекси S&P 500 і Nasdaq Composite за цей період збільшилися на 13,9% і 15,9% відповідно.

Calpers управляє активами на суму близько $500 млрд, його клієнтами є 2 млн державних і муніципальних службовців штату Каліфорнія, а також членів їхніх сімей.