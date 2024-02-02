Економіка

12:05 02.02.2024

В Україні створять НАК "Вода України"

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В Україні створять НАК "Вода України"

 В Україні планують створити НАК "Вода України" для забезпечення застосування прозорих ринкових механізмів для бізнесу та доступу до якісної води для споживачів, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"2023 рік був надскладним роком для водної сфери. Україна прийняла на себе удар найбільшої техногенної катастрофи з часів Другої світової. Через підрив дамби Каховської ГЕС ми опинилися на порозі гуманітарної кризи. Втрачений об’єм води водосховища дорівнює потребам у воді України на 1,5 роки. Питання сталого водокористування та "доброго" стану вод є питанням національної безпеки. В умовах воєнного бюджету маємо знайти шлях збалансованого використання водних ресурсів та забезпечити доступність води для кожного українця", - навела виступ міністра довкілля Руслана Стрільця на Міжнародному довкіллєвому форумі United for Nature. Agenda for Ukraine пресслужба міністерства.

За його словами, НАК "Вода України" необхідно створити, щоб забезпечити відкритий та ефективний моніторинг вод і контроль використання водних ресурсів в Україні.

Для реформування сектору буде залучено інвестиції в розмірі до 1,4 млрд грн, які буде використано на ремонт і модернізацію водогосподарської інфраструктури України.

Прогнозований економічний ефект від реформи +1,2% додаткового зростання ВВП України щорічно в результаті реалізації проєкту.

Джерело: https://t.me/mindovkillia/1836

Теги: #мінекології #вода_україни

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