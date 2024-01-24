Економіка

11:16 24.01.2024

Указ про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки оприлюднено на сайті президента

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Указ про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки оприлюднено на сайті президента

Рада Національної безпеки і оборони рекомендувала президенту України утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, а також доручила Кабінету Міністрів невідкладно внести до ВР законопроєкти щодо посилення механізмів функціонування Бюро економічної безпеки (БЕБ) та консолідації повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, які посягають на економіку держави, в єдиному органі - БЕБ.

Відповідне рішення РНБО від 23 січня введено в дію того самого дня указом президента Володимира Зеленського №21, оприлюдненим на сайті глави держави.

Згідно з ним, уряд також має подати до парламенту поправки до Кримінального процесуального кодексу України, законів "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо встановлення додаткових гарантій захисту законних інтересів підприємництва під час здійснення кримінального провадження.

Крім того, постановила РНБО, у законі "Про оборонні закупівлі" необхідно врегулювати граничний рівень прибутку для державних контрактів, які виконувалися / виконуються під час воєнного стану.

Ще одним завданням для уряду є проведення аудиту системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування.

РНБО також рекомендувала Офісу генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, БЕБ, Службі безпеки України провести у тримісячний строк аудит вжитих щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях і визначити доцільність їх подальшого застосування, як і актуальність відображення інформації про них у публічних електронних реєстрах; а також утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність.

Цим органам також рекомендовано невідкладно провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, розслідування в яких здійснюється щодо кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, та за результатами аудиту виробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів.

Офісу генпрокурора спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції також рекомендували забезпечити розроблення аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань з можливістю публічного доступу до аналітичних узагальнених даних щодо діяльності правоохоронних органів і модуля подання онлайн скарг від підприємців.

Як повідомлялося, громадська спілка "Маніфест 42" у середині грудня звернулася до президента України із закликом опрацювати та внести до ВР два законопроєкти - про запровадження мораторію на арешт рахунків і "маски-шоу за участю силовиків" на період дії воєнного стану із винятками лише для справ, що стосуються національної безпеки, а також про надання адвокатам додаткових інструментів захисту підприємців, проти яких порушено кримінальні справи, та обмеження для правоохоронців у сферах, де спостерігається найбільше зловживань.

Крім того, бізнес зазначав, що надану влітку минулого року з боку влади обіцянку консолідувати функції правоохоронних органів щодо боротьби з економічними злочинами в одному органі - БЕБ разом з його перезавантаженням поки що не виконано.

 

Теги: #указ #економічна_безпека

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