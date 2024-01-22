Економіка

21:33 22.01.2024

Голова ФДМ сподівається на успішну приватизацію конфіскованого у російського бізнесмена Демурінського ГЗК

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Голова Фонду державного майна України Віталій Коваль відвідав Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який перебуває в управлінні Фонду і готується до приватизації.

Згідно з пресрелізом ФДМ, Коваль відвідав підприємство під час свого візиту до Дніпропетровської області, оглянув виробничі цикли підприємства і провів зустріч із представниками територіальної громади.

"Усі активи, пов'язані з країною-агресором, мають реалізовуватися у прозорий і відкритий спосіб - через аукціон. У воєнний час ФДМУ важливо знайти для них проукраїнських власників, які забезпечать свіжий стимул для підприємств, створять нові робочі місця і дадуть поштовх для розвитку територій", - наголосив голова ФДМ.

Під час робочої поїздки голова Фонду ознайомився з роботою комбінату, зокрема, дільниці первинного збагачення, фабрики та складу готової продукції. Він зазначив, що у підприємства є значний потенціал для розвитку.

"Ми розглядаємо можливість кооперації ДГЗК з "Об'єднаною гірничо-хімічною компанією". Це дасть змогу залучити серйозного стратегічного інвестора і гарантувати розвиток підприємств титанової галузі", - сказав Коваль.

Як повідомлялося, 24 лютого 2023 року уряд передав в управління ФДМ Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат. Підприємство раніше належало російському мільярдеру Михайлу Шелкову, який постачав титанову продукцію підприємствам військово-оборонної промисловості Росії.

 

 

 

Теги: #приватизація #плани #гзк

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