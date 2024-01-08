Економіка

16:38 08.01.2024

Shell попередив про списання до $4,5 млрд у IV кварталі

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Shell попередив про списання до $4,5 млрд у IV кварталі

Нафтогазовий концерн Shell попередив про списання у зв'язку зі знеціненням активів у четвертому кварталі 2023 року на суму $4,5 млрд, йдеться в опублікованому компанією прогнозі.

Списання на загальну суму від $2,5 до $4,5 млрд зумовлені насамперед макроекономічними і зовнішніми подіями, а також окремими позиціями в портфелі, такими як нафтохімічні активи в Сінгапурі. Зокрема списання в $1,5-$2,1 млрд стосуються сегмента переробки та хімії, а $0,3-$0,8 млрд - газового блоку.

Компанія звузила орієнтир видобутку за квартал до 1,83-1,93 млн барелів нафтового еквівалента на добу з початкової ширшої вилки в 1,75-1,95 млн б/д. У третьому кварталі показник був на рівні 1,753 млн б/д.

Виробництво СПГ становитиме 6,9-7,3 млн тонн (раніше нижня межа прогнозу була 6,7 млн тонн) порівняно з 6,9 млн тонн у третьому кварталі 2023 року.

Публікація фінансових результатів компанії призначена на 1 лютого.

Теги: #shell

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