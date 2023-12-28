Економіка

18:21 28.12.2023

"Нафтогаз" прогнозує відрахування до держбюджету 5 млрд грн від діяльності підконтрольних йому облгазів 2024 року

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"Нафтогаз" прогнозує відрахування до держбюджету 5 млрд грн від діяльності підконтрольних йому облгазів 2024 року

Група "Нафтогаз" прогнозує відрахування до державного бюджету понад 5 млрд грн за результатами діяльності підконтрольних їй операторів газорозподільних мереж (ГРМ) у 2024 році.

"Це (завершення процесу інтеграції операторів ГРМ - ІФ-У) не лише збереження 50 тис. робочих місць і мільярдів відрахувань, які наповнюватимуть державну казну. Це і можливість якісного контролю забезпечення газопостачання, і новий зручний сервіс майже для 10 млн абонентів у вигляді однієї зрозумілої платіжки", - наведено на сайті "Нафтогазу" слова голови правління НАК Олексія Чернишова.

За його словами, встановлення операційного контролю над регіональними підприємствами також дало можливість державі "покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень".

Як повідомлялося, у травні 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

"Нафтогаз" 19 грудня 2023 року оголосив про завершення планової інтеграції обл- і міськгазів, у результаті чого в складі групи працюють 27 газорозподільних підприємств, які й планувалося передати під контроль держави до кінця поточного року.

Теги: #нафтогаз

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