МВФ очікує від України Нацстратегії доходів і реформу корпуправління для наступного траншу програми EFF

Україні в умовах винятково невизначених перспектив, спричинених війною, необхідно підтримувати жорстку політику на податковому фронті для підтримання макроекономічної та фінансової стабільності - запустити й енергійно реалізувати Національну стратегію доходів і швидко розробити конкретні заходи для просування мобілізації внутрішніх доходів, заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей.

"Під час реалізації програми (розширеного фінансування EFF) ми очікуємо, що влада буде поступово скорочувати бюджетний дефіцит, що потребуватиме, зокрема, заходів із відновлення внутрішніх доходів. Ми очікуємо, що доходи зростуть на три-чотири процентних пункти ВВП. Ключовою ініціативою для досягнення цієї мети є Національна стратегія доходів", - сказав він на пресконференції в ніч на вівторок після схвалення радою директорів МВФ другого перегляду програми EFF.

Грей уточнив, що Фонд очікує затвердження Нацстратегії доходів у грудні.

За його словами, вона являє собою конкретний комплексний план із поступового збільшення податкових надходжень, який включатиме заходи у сфері податкової політики, податкового адміністрування та митного адміністрування.

Водночас очільник місії зазначив, що це буде "живий документ", який оновлюватиметься з плином часу.

"Але що вкрай важливо, так це поступово нарощувати внутрішні джерела доходів, щоб такі ресурси були в післявоєнну епоху. Щоб покрити основні потреби з погляду соціальних видатків, а також післявоєнної реструктуризації", - наголосив Грей.

Він додав, що ці заходи також дадуть змогу Україні знизити вимоги до фінансування і узгоджуються зі стратегією відновлення боргової стійкості та закладання основи для довгострокового зростання.

За його словами, після підписання президентом минулого тижня закону одразу також мають відновитися податкові перевірки.

"І вже занадто запізніле законодавство про реформи корпоративного управління державних підприємств (SOE, законопроєкт 5593-д - ІФ-У) повинно бути ухвалене, якнайшвидше", - зазначив глава місії МВФ.

Він додав, що Фонд також детально оцінить щойно ухвалений закон про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, щоб побачити, чи відповідає він структурним критеріям, та розгляне інші структурні орієнтири на початку року, включно з ініціативою щодо визначення короткострокових показників доходів, які відповідають економічній та фінансовій стабільності.

Говорячи про бюджетний дефіцит, Грей додав необхідність, як і раніше, використовувати достатню внутрішню ліквідність у банківській системі для його фінансування і проведення "амбітної реструктуризації зовнішнього комерційного боргу" в першій половині наступного року.

Заступник голови місії Санаа Надім додала, що українська сторона підтвердила плани завершити реструктуризацію комерційного боргу до середини наступного року.

Грей уточнив, що для запланованого на весну третього огляду буде оцінено кількісні критерії ефективності на кінець грудня, зокрема, бюджет, міжнародні резерви, а також виконання структурних маяків.

Згідно з релізом Фонду по завершенню другого перегляду програми EFF, очікується скорочення бюджетного дефіциту (без урахування грантів) із 25% ВВП у 2022 році та 27,1% ВВП у 2023 році до 20,4% ВВП у 2024 році та 10,2% ВВП у 2025 році.

При цьому чисте зовнішнє фінансування, за оцінками МВФ, знизиться з 17% ВВП цьогоріч до 13,7% ВВП наступного року і 7,6% ВВП 2025 року, а грантове - відповідно з 8,5% ВВП до 4,7% ВВП і 2,1% ВВП.

Водночас Фонд очікує зростання чистого внутрішнього фінансування з 1,5% ВВП цьогоріч до 2,1% ВВП наступного року з подальшим скороченням до 0,5% ВВП у 2025 році, зокрема з боку банків - з 2% ВВП цьогоріч до 2,2% ВВП наступного року зі зменшенням до 0,5% ВВП у 2025 році.

Передбачається, що в результаті державний прямий і гарантований борг зросте цього року з 78,5% ВВП до 87,1% ВВП, наступного - до 96,7% ВВП, а 2025 року - до 98,5% ВВП, після чого почне скорочуватися.

Чотирирічна програма EFF була затверджена 31 березня цього року, перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, а другий у розмірі $890 млн - на початку липня. Плановий графік програми передбачав виділення Україні ще двох таких траншів у середині жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець червня і грудня цього року відповідно. Очікується, що третій транш надійде найближчими днями.

На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,246 млрд) у середині червня наступного року, а потім по SDR835 млн ($1123 млн) на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн ($920 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн ($1,3 млрд).