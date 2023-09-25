Економіка

14:36 25.09.2023

ДП "Ліси України" запускає онлайн-моніторинг за переміщенням транспорту з деревиною

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ДП "Ліси України" запускає онлайн-моніторинг за переміщенням транспорту з деревиною

ДП "Ліси України" удосконалить систему електронного обігу деревини (ЕОД) і впроваджує пілотний проєкт із GPS-моніторингу переміщення вантажного та спеціалізованого транспорту в лісових масивах, повідомив керівник підприємства Юрій Болоховець.

"Пілотний проєкт стартує вже цього року, у перспективі система охопить усі філії ДП "Ліси України". Зможемо відстежувати маршрут лісовозів, встановлювати пройдений кілометраж, місця та час стоянки, витрату пального тощо", - процитувала пресслужба підприємства його виступ під час презентації стратегії цифровізації державного лісового господарства.

За його інформацією, до системи ЕОД внесуть місцезнаходження (координати) всіх діючих складів заготовленої деревини в лісових масивах для контролю обсягів заготовленої продукції в розрізі місць штабелювання. Лісгоспи часто мають кілька точок відвантаження, а у звітності фігурує лише один склад, пояснив Болоховець.

Він нагадав, що в процесі впровадження також перебуває система фотофіксації завантаженої деревини на лісовози (наразі затверджують нормативну базу й закуповують технічні засоби). Під час оформлення товарно-транспортної накладної ("ТТН-ліс") автомобіль фотографують із трьох ракурсів, після чого файли з фотографіями завантажують у систему ЕОД. Новий функціонал дає змогу лісовій охороні, правоохоронним органам зупинити автомобіль, зайти в систему ЕОД і порівняти вигляд деревини з фото в момент завантаження.

У "Лісах України" також мають намір удосконалити так звану систему валідизації бирок. Відповідальний за облік працівник підприємства не зможе "притримувати" завантаження інформації в ЕОД, скасовувати його, щоб використовувати бирки повторно. Інформація передаватиметься в ЕОД автоматично.

"Завдяки цифровізації щось приховати стане практично неможливо. Незаконну деревину неможливо буде легалізувати й вивезти з лісу, що значно знизить відсоток незаконних рубок. Наші колеги-лісники країн Балтії кажуть, що боротьба з корупцією - це створення умов, за яких зловживання не можуть існувати. І вже давно впровадили аналогічні системи контролю", - резюмував Болоховець.

Як повідомлялося, з 1 червня 2023 року в Україні рішенням Кабінету Міністрів запущено експериментальний проєкт із видачі дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів в електронній формі.

За словами Болоховця, із запровадженням е-лісорубного квитка буде мінімізовано корупційні ризики. Електронний квиток мають надавати на кожну окрему ділянку, де планується заготівля, його дія поширюватиметься на всіх лісокористувачів. Наразі нова система працює в тестовому режимі.

Теги: #деревина #болоховець #ліси_україни #gps_моніторинг

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