Ослаблення економіки Китаю позначається на державах і компаніях по всьому світу

Китайська економіка, яка, на думку багатьох експертів, мала бути двигуном глобального економічного підйому в 2023 році, демонструє слабке зростання, незважаючи на зняття ковідних обмежень, і це викликає тривогу по всьому світу.

Глобальні інвестори виводять кошти з китайських акцій, а інвестбанки, включно з Goldman Sachs Group Inc. і Morgan Stanley, погіршують рекомендації для фондового ринку КНР. Зарубіжні фонди вивели $10,7 млрд з ринку акцій КНР за 13 сесій до 23 серпня включно, повідомляє Bloomberg.

Японія в липні зафіксувала перше більш ніж за два роки зниження експорту у зв'язку зі скороченням попиту на автомобілі та чипи в Китаї. Центробанки Південної Кореї і Таїланду відзначили слабке відновлення економіки КНР як причину погіршення ними прогнозів економічного зростання своїх країн.

Компанії в усьому світі наголошують у звітах на слабких результатах бізнесу в Китаї і висловлюють занепокоєння з приводу падіння попиту в країні, пише газета Financial Times.

"Попит у Китаї дуже млявий", - зазначає головний виконавчий директор американського виробника напівпровідникових компонентів Vishay Intertechnology Джоел Смейкал.

"Настільки вибухового зростання попиту в КНР, на яке всі сподівалися, не відбувається", - каже Хосе Феррейра Невес, який відповідає за сегмент електронної комерції в британській Farfetch.

Caterpillar Inc. повідомила, що попит на будівельне обладнання в Китаї в минулому кварталі був нижчим, ніж очікувалося, а глава Citigroup Inc. Джейн Фрейзер заявила про "велике розчарування" результатами бізнесу банку в КНР.

Економіка КНР почала втрачати імпульс до зростання в другому кварталі поточного року, що знайшло відображення в статданих, які показали зниження експорту, ослаблення темпів підвищення роздрібного продажу і спад у сфері нерухомості.

Обсяг ВВП Китаю у квітні-червні збільшився лише на 0,8% порівняно з попередніми трьома місяцями, коли він зріс на 2,2% у поквартальному вираженні.

Головний інвестиційний директор MegaTrust Investment Ці Ван каже, що не може пригадати, щоб настрій споживачів і представників бізнесу був настільки ж негативним.

"Це не просто циклічна проблема. Це вже щось структурне", - каже експерт, думку якого наводить FT.

"Люди в Китаї не задоволені і не відчувають довіри до свого уряду, - каже Мартін Брудермюллер, гендиректор німецької хімкомпанії BASF, що є одним з найбільших іноземних інвесторів у КНР. - Вони платять великі суми за освіту своїх дітей. При цьому безробіття серед молоді становить 20%. Люди втрачають гроші на ринку нерухомості, і вони з великою обережністю витрачають гроші".

"Фундаментальні фактори на наступні десятиліття не змінюються, але не варто очікувати, що відновлення темпів зростання в КНР почнеться в другому півріччі", - зазначив Брудермюллер.

Майке Шух, головний фінансовий директор іншої німецької хімкомпанії - Evonik - говорить про "дуже повільне" зростання в Китаї, відзначаючи тривали кризу в будівельній сфері та високе безробіття, особливо серед молоді.

Китайські туристи менше подорожують за кордон, і головний виконавчий директор Booking Holdings Гленн Фогель не очікує відновлення туристичного потоку з країни найближчим часом.

Результати окремих компаній є винятком із загального тренду. Так, Apple збільшила продаж у КНР у третьому фінкварталі на 8% після їх зниження на 3% у другому фінкварталі.

Starbucks Corp. заявила, що слабке відновлення китайської економіки не мало "помітного впливу" на її виторг у минулому кварталі, а Walmart Inc. зафіксувала 22-відсоткове зростання виторгу в КНР.

Американський дім моди Ralph Lauren Corp. повідомив, що його продаж у Китаї зріс більш ніж удвічі, і в компанії очікують, що країна залишиться для неї одним із ринків, які найшвидше зростають.

Німецький промисловий конгломерат Siemens упевнений у довгострокових перспективах ринку КНР, незважаючи на різке скорочення нових замовлень на його продукцію в Китаї останнім часом. Rio Tinto висловлює "обережний оптимізм" щодо економіки КНР.

Як позитивний фактор експерти відзначають, що слабке зростання в Китаї стримує підвищення глобальних цін на нафту та інші сировинні товари. Це сприятливо, зокрема, для США і Великої Британії, які продовжують боротьбу з інфляцією.

Однак затягування економічного спаду в Китаї радше нашкодить, ніж допоможе світовій економіці, попереджають аналітики.