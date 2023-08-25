Економіка

13:39 25.08.2023

Співробітникам держустанов і соцпрацівникам на небезпечних територіях виплачуватимуть спеціальну надбавку

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Співробітникам держустанов і соцпрацівникам на небезпечних територіях виплачуватимуть спеціальну надбавку

Кабінет Міністрів України встановив, що на період воєнного стану працівникам установ та організацій на територіях активних і можливих бойових дій, фінансованих із державного бюджету, виплачуватимуть щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, надбавки виплачуватимуть працівникам установ та організацій, фінансованих із державного бюджету, на територіях активних і можливих бойових дій, а також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії.

Документ передбачає на період дії воєнного стану встановити щомісячну надбавку за роботу працівникам державних установ, закладів, установ та організацій, які працюють на територіях активних бойових дій у розмірі 100% посадового окладу, на територіях можливих бойових дій - 50% посадового окладу.

Працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, які розташовані та провадять діяльність на територіях, на яких ведуться бойові дії, що входять до переліку територій, для яких не визначено дату завершення бойових дій (дату припинення можливих бойових дій), також виплачуватимуть надбавку в розмірі 100% посадового окладу.

Теги: #надбавки

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