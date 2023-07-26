Банки очікують подорожчання депозитів населення і вперше з початку війни здешевлення коштів бізнесу та капіталу - опитування НБУ

Банки очікують зростання обсягу зобов'язань у третьому кварталі завдяки надходженню коштів від населення і бізнесу, і лише 14% респондентів планують залучати оптове фондування в майбутньому - це найнижчий показник за весь час опитування із 2021 року, повідомив Національний банк України в середу.

Згідно з його даними, майже всі фінансові установи повідомили про зростання обсягу коштів клієнтів у другому кварталі під впливом більш високого рівня відсоткових ставок за депозитами, тоді як обсяг оптового фондування зменшується від початку повномасштабного вторгнення.

Нацбанк додав, що додатковими факторами зростання залучених коштів клієнтів стали регуляторні вимоги, пропозиція від бізнесу та наміри фінустанов змінити структуру фондування.

У результатах опитування констатовано, що, за оцінками банків, фондування в другому кварталі подорожчало: зростання ставок за депозитами домогосподарств відзначили рекордні 95% респондентів, хоча частка відповідей щодо подорожчання вкладів бізнесу є меншою та знизилася протягом кварталу.

"Банки переважно очікують подальшого підвищення вартості депозитів населення в третьому кварталі, водночас кошти бізнесу можуть стати дешевшими. Ціна оптового фондування дещо зросте", - вважає регулятор за підсумками опитування.

Уточнено, що частка фондування у валюті знизилася, водночас значна частина респондентів і надалі очікує її зниження.

Зазначається також, що терміновість фондування підвищується другий квартал поспіль, і банки очікують збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.

Крім цього, другий квартал поспіль 80% респондентів відзначають збільшення загального обсягу їхнього капіталу за останні 12 місяців, а подальшого зростання очікують майже три чверті опитаних.

Цей тренд триває два квартали поспіль після року негативних оцінок, проте респонденти вкотре назвали прибутковість єдиним фактором збільшення обсягу капіталу в наступні 12 місяців.

Стабільно висока частка банків відзначила зростання вартості капіталу протягом останніх 12 місяців, проте надалі банки очікують певного здешевлення капіталу, додав Нацбанк.

"Опитування про банківське фондування" тривало з 13 червня до 7 липня 2023 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ України. Їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Як повідомлялося, середня ставка нових гривневих депозитів населення в червні піднялася лише на 0,1 відсоткових пункти (в.п.) - до 12,0% річних після збільшення в травні одразу на 0,6 в.п., тоді як у корпоративному секторі ставка зросла в червні на 0,5 в.п. після 0,3 в.п. у травні - до 14,1%.

Водночас за підсумками травня інфляція в Україні знизилася до 15,3%, за підсумками червня - до 12,8%.

Стосовно ж обсягу депозитів, то розрив між вкладами юросіб і фізосіб продовжує збільшуватися: у червні юрособи наростили їх на 2,9%, або на 31,5 млрд грн, - до 1 трлн 100,9 млрд грн, тоді як фізособи - на 2,6%, або на 24 млрд грн, до 963,8 млрд грн.

Зокрема гривневі депозити юросіб збільшилися за минулий місяць на 21,5 млрд грн - до 741,4 млрд грн, тоді як валютні - на 10,0 млрд грн, до 359,5 млрд грн.

У фізосіб депозити в гривні в травні зросли на 27,2 млрд грн - до 634,7 млрд грн, тоді як у валюті скоротилися на 3,2 млрд грн - до 329,1 млрд грн.

Щоб підштовхнути банки до більшого залучення строкових депозитів, НБУ з 11 січня тричі підвищував нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами на вимогу) у гривні та в інвалюті, а з 11 травня підвищив їх щодо депозитів на строк до трьох місяців.

Крім цього, з кінця квітня центробанк знизив ставки за депозитними сертифікатами "овернайт" до 20%, запровадивши тримісячні депозитні сертифікати під 25%, однак прив'язавши обсяги вкладення в них до депозитів на строк від трьох місяців.

На кінець червня частка строкових вкладів населення становила 35% порівняно з 30% на початок року.