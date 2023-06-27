Економіка

12:46 27.06.2023

Ribas Hotels Group взяла в управління готель Radisson Hotel City Centre Odesa

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Ribas Hotels Group взяла в управління готель Radisson Hotel City Centre Odesa

Ribas Hotels Group взяла в управління і відкрила готель Radisson Hotel City Centre Odesa (Червоний провулок, 1), офіційне відкриття відбулося 21 червня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Ribas Hotels Group.

У цьому проєкті Ribas Hotels Group виступає в ролі сторонньої керуючої компанії (third-party management company).

"Ribas Hotels Group надає послуги з управління операційною діяльністю, включно з готелями, що належать до світових мереж. У планах Ribas Hotels Group також розвивати свою діяльність як third-party management company і відкрити ще готелі під брендами Radisson, Hilton і Sofitel в Україні, на Балі, в Таїланді та ЄС", - зазначив засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

За його словами, угода підтвердила наявність довіри з боку міжнародних компаній.

Radisson Hotel City Centre Odesa розрахований на 90 номерів, оформлених у скандинавському стилі. У внутрішньому дворі розташований ресторан із терасою. Готель також має два приміщення для проведення конференцій місткістю до 30 і 90 осіб.

Як повідомлялося, Radisson Hotel City Centre Odesa було відкрито влітку 2021 року, призупинив свою роботу після початку агресії Росії в лютому 2022 року.

Ribas Hotels Group працює на ринку з 2014 року. У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад тисячу номерів.

Radisson Hotel Group - одна з найбільших готельних груп у світі з дев'ятьма готельними брендами та понад 1,5 тис. готелями у 120 країнах світу. Портфоліо Radisson Hotel Group включає Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn&Suites від Radisson і Prizotel, об'єднані під одним комерційним брендом Radisson Hotels. В Україні п'ять готелів: три в Києві, по одному в Одесі та Буковелі.

Теги: #одесса #ribas_hotels_group #radisson_hotel

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