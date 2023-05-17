Ferrexpo нічого не може сказати з приводу ситуації з Жеваго і підкупом суддів, тим часом акції компанії падають

Гірничорудна компанія Ferrexpo з основними активами в Україні нічого не коментує з приводу ситуації з мажоритарним власником компанії Костянтином Жеваго і підкупом суддів Верховного суду України.

Згідно з відповіддю Ferrexpo на повідомлення ЗМІ, компанія відзначила нещодавні повідомлення в пресі про передбачувану корупцію за участю голови або суддів Верховного суду України.

Компанія також наголошує на коментарі ЗМІ, в якому згадується Костянтин Жеваго, і нагадує, що пан Жеваго пішов з посади директора компанії в грудні 2022 року.

"Компанії невідомо про будь-які обвинувачення, висунуті проти компанії, будь-яких членів її групи або будь-яких співробітників групи. Ferrexpo користується цією можливістю, щоб підтвердити, що вона працює відповідно до найвищих стандартів корпоративного управління і дотримується суворої політики щодо боротьби з хабарництвом і корупцією", - констатується в її інформації в середу.

Повідомляється також, що Ferrexpo продовжить стежити за ситуацією і оновлювати ринкові новини в міру необхідності.

Згідно із даними біржі, в середу акції Ferrexpo впали на 3.43% (-3.60 пенса), до 101,40 пенсів.

Як повідомлялося з посиланням на директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), судді Верховного суду отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь власника фінансової групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) поінформували, що затримано голову Верховного суду Всеволода Князєва та ще одного фігуранта корупційної схеми.

При цьому директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу у вівторок повідомив, що основною є версія про отримання суддями Верховного Суду неправомірної вигоди за ухвалення рішення на користь Жеваго у спорі навколо акцій Полтавського ГЗК (Ferrexpo). Він уточнив, що НАБУ провело комплекс оперативно-технічних заходів із залученням детектива під прикриттям.

"Члени цього злочинного угруповання намагалися вплинути на обрання членів ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів - ІФ), але сподіваюся, що обрання членів ВККС відбуватиметься прозоро", - повідомив директор НАБУ.

Судді Верховного суду на пленумі у вівторок висловили недовіру і достроково припинили повноваження глави Верховного суду Всеволода Князєва у зв'язку з встановленими фактами корупції.

Жеваго заперечує свою причетність до подій навколо Верховного суду.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії належить 100% ТОВ "Єристівський ГЗК", 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК" і 99,9%-ва частка ТОВ "Біланівський ГЗК".