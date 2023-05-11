Adidas розпродасть залишки товарів бренда Yeezy, отримані кошти спрямує на благодійність

Аdidas AG, другий за величиною у світі виробник спортивних товарів, планує розпродати залишки запасів кросівок бренда Yeezy і спрямувати отримані кошти на благодійність, повідомив акціонерам компанії її головний виконавчий директор Бьорн Гульден.

Adidas припинила продаж продукції бренда, що створювався у колаборації з музикантом Каньє Вестом, у жовтні минулого року. Тоді ж компанія розірвала партнерську угоду з Вестом через його антисемітські висловлювання.

Під час річних зборів акціонерів Аdidas у четвер Гульден зазначив, що нерозпродані запаси товарів Yeezy оцінюють у понад EUR1 млрд, повідомляє Financial Times.

Компанія ухвалила рішення не знищувати продукцію бренда, а "спробувати згодом продати її частину" і спрямувати кошти від реалізації організаціям, що представляють постраждалих від висловлювань Веста.