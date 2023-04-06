Міжнародні резерви України в березні зросли на 10%, до рекордних $31,9 млрд - Нацбанк

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2023 року, за попередніми даними, становили $31,878 млрд, що на 10%, або на $3 млрд більше порівняно з лютим 2023 року за рахунок надходжень від міжнародних партнерів.

"На 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $31 млрд 878,2 млн. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років. У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні НБУ.