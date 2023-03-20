БЕБ обвинувачує всесвітньо відомий бренд таксі в несплаті 52 млн грн податків

Бюро економічної безпеки (БЕБ) України заявило про викриття детективами його територіального управління схеми ухилення представництва "всесвітньо відомого бренду таксі" від оподаткування на загальну суму 52 млн грн шляхом незаконного переведення в готівку коштів, призначених для утримання служби в Україні.

"Директор і головний бухгалтер компанії організували схему, за якою платежі здійснювали на рахунки низки фізосіб-підприємців (ФОПів) як оплату за неіснуючі "інформаційно-посередницькі послуги", що дало змогу уникати сплати податків до державного бюджету в повному обсязі", - зазначається в повідомленні Бюро.

Згідно з ним, детективи з'ясовують усі обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.