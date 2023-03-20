Економіка

20:18 20.03.2023

БЕБ обвинувачує всесвітньо відомий бренд таксі в несплаті 52 млн грн податків

1 хв читати
БЕБ обвинувачує всесвітньо відомий бренд таксі в несплаті 52 млн грн податків

Бюро економічної безпеки (БЕБ) України заявило про викриття детективами його територіального управління схеми ухилення представництва "всесвітньо відомого бренду таксі" від оподаткування на загальну суму 52 млн грн шляхом незаконного переведення в готівку коштів, призначених для утримання служби в Україні.

"Директор і головний бухгалтер компанії організували схему, за якою платежі здійснювали на рахунки низки фізосіб-підприємців (ФОПів) як оплату за неіснуючі "інформаційно-посередницькі послуги", що дало змогу уникати сплати податків до державного бюджету в повному обсязі", - зазначається в повідомленні Бюро.

Згідно з ним, детективи з'ясовують усі обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.

 

 

Теги: #обвинувачення #таксі #беб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 19.03.2023
Пакистанська поліція порушила справу стосовно експрем'єра Хана за обвинуваченням у тероризмі

Пакистанська поліція порушила справу стосовно експрем'єра Хана за обвинуваченням у тероризмі

11:04 10.03.2023
БЕБ вилучило в Одеській області тютюнові вироби вартістю понад 31 млн грн

БЕБ вилучило в Одеській області тютюнові вироби вартістю понад 31 млн грн

18:18 08.03.2023
Правоохоронці підозрюють посадових осіб Айбокс Банку у сприянні гральному бізнесу в ухиленні від сплати 400 млн грн податків

Правоохоронці підозрюють посадових осіб Айбокс Банку у сприянні гральному бізнесу в ухиленні від сплати 400 млн грн податків

10:53 07.03.2023
Виявлено 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки під час обшуку тютюнової фабрики на Львівщині - Гетманцев

Виявлено 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки під час обшуку тютюнової фабрики на Львівщині - Гетманцев

14:22 06.03.2023
БЕБ і СБУ вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту "Укрнафти" й "Укртатнафти"

БЕБ і СБУ вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту "Укрнафти" й "Укртатнафти"

11:30 02.03.2023
БЕБ виявило підроблену каву відомого бренду на Закарпатті

БЕБ виявило підроблену каву відомого бренду на Закарпатті

13:53 01.03.2023
БЕБ вилучило понад 330 тис. пачок контрафактних цигарок вартістю 18 млн грн

БЕБ вилучило понад 330 тис. пачок контрафактних цигарок вартістю 18 млн грн

10:49 01.03.2023
"Тедіс Україна" протестує проти арешту БЕБ її автопарку, оскаржуватиме це рішення

"Тедіс Україна" протестує проти арешту БЕБ її автопарку, оскаржуватиме це рішення

18:06 28.02.2023
БЕБ заарештувало понад 450 автомобілів великого дистриб'ютора тютюнових виробів

БЕБ заарештувало понад 450 автомобілів великого дистриб'ютора тютюнових виробів

14:37 23.02.2023
БЕБ повідомило про хакерську атаку

БЕБ повідомило про хакерську атаку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР ухвалила євроінтеграційний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності

"Інтерпайп Сталь" зупинилася через брак брухту, експорт якого Україна наростила в 3,5 раза

Дію "зернової угоди" продовжили ще на 120 днів - віцепрем'єр Кубраков

У Чернігівській області на користь держави передали текстильну компанію російського бізнесмена - СБУ

Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів, - Шмигаль

ОСТАННЄ

Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови в понеділок залишається незначним

Шмигаль вніс на розгляд ВР кандидатів на посади глав Міносвіти, Мінстратегпрому та віцепрем'єра з інновацій

Україна до кінця року реалізує низку проєктів із будівництва захищеної від ракетних атак енергоінфраструктури - радник прем'єра

Ціна нафти Brent опустилася нижче за $72 за барель

Goldman Sachs прогнозує збереження ставки ФРС на колишньому рівні у березні

ВР ухвалила євроінтеграційний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності

Al Rajhi Bank залучив $1,3 млрд від продажу іпотечних активів держагентству

Єврокомісія запропонувала продовжити на рік скоординоване скорочення попиту на газ у ЄС

Ініціатива Метінвесту "Рятуємо життя" психологічно реабілітує людей у рамках проєкту "Незламна мама"

ДБР викрило незаконні схеми експорту металобрухту, які завдали державі збитків на 350 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА