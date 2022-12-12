Економіка

18:09 12.12.2022

Франція готує для України чергову партію необхідного для відновлення енергетичної системи обладнання - Шмигаль

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Франція готує для України чергову партію необхідного для відновлення енергетичної системи обладнання - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.

"З міністеркою енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше обговорили підтримку енергетичного сектору нашої держави після російських обстрілів, необхідність і можливість запровадження санкцій проти Росії в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики. Наголосив на необхідності спільної протидії російському ядерному тероризму", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Також прем'єр подякував французькій стороні за надану допомогу - майже 73 тонни енергетичного обладнання вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми.

"Працюємо з партнерами, щоб Україна успішно пройшла зиму та перейшла до сталого відновлення та впровадження нових сучасних технологій в енергетиці", - написав Шмигаль.

 

Теги: #енергетика #франція #шмигаль

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