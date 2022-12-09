Ощадбанк подав до Європейського суду з прав людини скаргу проти РФ

Державний Ощадбанк (Київ) 8 грудня закінчив експертно-юридичну роботу щодо завданих Росією збитків і подав до Європейського суду з прав людини скаргу на РФ, повідомила пресслужба банку у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, унаслідок збройної агресії РФ Ощадбанку було завдано збитків, зокрема багато його відділень було зруйновано і пошкоджено, а сам банк зазнав значних втрат.

"Системна робота Ощадбанку щодо документації воєнних злочинів дозволила застосувати міжнародно визнані юридичні механізми, спрямовані на відновлення справедливості та покарання агресора", – зазначено у повідомленні.

Ощадбанк засновано 1991 року. Його єдиним власником є держава.

Згідно зі статистикою Національного банку України (НБУ), на 1 листопада 2022 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав у рейтингу 2-е місце (270,806 млрд грн) серед 67 банків у країні.