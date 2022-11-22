Україна у 2021р. стала восьмим найбільшим світовим виробником лохини за площами вирощування – EastFruit

Площі для вирощування лохини в Україні в 2021 році становили близько 5,3 тис. га, збільшившись порівняно з 2020 роком, приблизно на 1 тис. га, що дозволило Україні стати восьмим найбільшим світовим виробником цих ягід.

Як повідомляється на сайті інформаційно-аналітичної платформи EastFruit у вівторок, такі дані містяться у річному звіті Міжнародної асоціації з лохини за 2022 рік, в якому Україна за підсумками 2021 року посіла восьме місце, випереджаючи таких великих експортерів, як Іспанія та ПАР.

EastFruit зазначив, що лохина в 2021 році вирощувалася на найбільших площах у Китаї, які оцінюються в 69 тис. га. Однак завдяки об'ємному ринку Китай самостійно споживає всю вирощену продукцію.

Іншими країнами зі значними площами лохини є США (48,1 тис. га), Чилі (18,8 тис. га), Перу (16,9 тис. га), Канада (12,1 тис. га), Польща (11 тис. га) та Мексика (9,1 тис. га).

Уточнено, що всі 10 провідних країн світу за площами лохини в 2021 році нарощували обсяги її вирощування. Лідерами за темпами приросту площ під цією ягодою стали Китай (+9 тис. га за 2021 рік), Перу (+3,2 тис. га), США (+2,9 тис. га), Польща (+1,5 тис. га). га), Україна (+1 тис. га).

"До десятки найбільших країн з площами під лохину наближаються Сербія та Грузія. Активно розширюються площі під лохину також у Марокко, Румунії, Новій Зеландії та деяких країнах субсахарської Африки. Зокрема, Зімбабве вже входить до двадцятки найбільших експортерів свіжої лохини у світі". – цитує EastFruit Андрія Ярмака, економіста інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Він також зазначив, що незважаючи на великі площі під лохину, Україна дещо відстає за врожайністю від інших країн із м'якшим кліматом. Тим не менш, українська лохина відрізняється високими смаковими якостями завдяки унікальним ґрунтово-кліматичним умовам.

EastFruit також нагадав, що Україна в поточному сезоні змогла збільшити експорт лохини до рекордних за всю історію країни 2,5 тис. тонн, незважаючи на вторгнення російських окупаційних військ, пошкодження ними частини плантацій у центральних та північних регіонах та складних умов для садівництва загалом. Найбільшим ринком збуту української лохини в поточному році стала Польща, яка імпортувала 1,35 тис. тонн ягід, що у 2,2 раза перевищує показники 2021 року.

"Загальний експорт свіжої лохини з України в 2022 році перевищив 2,5 тис. тонн, збільшившись у півтора раза до 2021 року. Попередній рекорд експорту лохини з України, досягнутий у 2019 році, був перевищений на 11%. І це, незважаючи на те, що у 2022 році не було постачання лохини з України до Білорусі, яка, до цього року була одним із основних ринків збуту української лохини”, - наголошує EastFruit у повідомленні.