Економіка

16:08 11.11.2022

Міжнародна архітектурна компанія One Works та Норман Форстер залучені до створення перспективного генплану Миколаєва

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Міжнародна архітектурна компанія One Works та Норман Форстер залучені до створення перспективного генплану Миколаєва

Міжнародна архітектурна компанія One Works та Фонд Нормана Форстера залучені до створення перспективного генплану Миколаєва, повідомила пресслужба Миколаївської міськради.

Європейська економічна комісія ООН (UNECE) на початку осені запросила міжнародних архітекторів, щоб допомогти Миколаєву розробити перспективний генеральний план. Координує цю роботу глобальна дизайнерська та архітектурна компанія One Works (Італія).

Як повідомляється на сайті архітектурної компанії, One Works створила спеціальну команду на безоплатній основі.

"Ми хочемо зробити свій внесок, використовуючи найкращі із наших навичок і знань, у визначенні генерального плану, який розглядає архітектурну та інфраструктурну реконструкцію міста, на якій ґрунтуватиметься така ж міцна соціальна реконструкція… Під час серії онлайн-зустрічей із мером Миколаєва Олександром Сенкевичем та заступником мера Віталієм Луковим ми змогли обговорити перші кроки, які необхідно зробити для задоволення найнагальніших потреб та підтримки зусиль із відновлення для кращого завтра, уявляючи собі зелене та інклюзивне місто, що відповідає найнагальнішим потребам постконфліктного періоду, але перш за все дивиться на позитивну перспективу розвитку: місто, яке завдяки інноваціям, стійкості та новим формам участі має міцну основу для вирішення проблем майбутнього", - процитовано слова засновника та керуючого партнера One Works Джуліо Де Карлі.

One Works тісно співпрацює з цільовою групою UNECE, Фондом Нормана Фостера та владою Миколаєва із п'яти тематичних макрообластей, які формують основу для аналізу та визначення стратегій, якими керуватиметься розробка нового генерального плану розвитку міста: транспорт та інфраструктура, зелена та водна система, соціальне житло, промисловий/виробничий розвиток.

"Це проєкт, який буде більш успішнішим, що більше фахівців знатимуть, як вони можуть узяти участь. Я щодня працюю з нашими директорами One Works, щоб допомогти залучити професіоналів, які демонструють найкраще з італійського дизайну, майстерності, на додаток до інтенсивного діалогу та обміну з місцевими миколаївськими професіоналами та архітекторами. Разом із глибоким аналізом потреб міста ми можемо зробити майстер-план Миколаєва безпрецедентною моделлю інклюзивного дизайну для людей", - пояснив Де Карлі.

До розробки перспективного генлану Миколаєва вже залучено, наприклад, Департамент міського планування Політехнічного університету Мілана, експерти з цифрових перетворень міст Municipia, ExSUF – Центр передового досвіду Женевської хартії ООН, Liuc – Libera Università di Castellanza.

Як повідомила пресслужба Миколаївської міськради, паралельно проводиться соціологічне дослідження думки городян щодо створення генерального плану.

Раніше повідомлялося, що в рамках допомоги UNECE для створення генплану відновлення Харкова залучено британських експертів на чолі з Норманом Форстером. Для відкритості та прозорості зацікавлених представників громад, UNECE планує запустити спільний для Харкова та Миколаєва сайт, який максимально широко інформуватиме городян про всі етапи розробки.

Теги: #генплан #миколаїв #нерухомість

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