Ferrexpo призупинила виробництво через обмеження електропостачання

Гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні тимчасово призупинила виробництво на своїх підприємствах у Полтавській області через пошкодження державної електроенергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів у понеділок, 10 жовтня.

"Наразі інженери оцінюють шкоду, завдану електроінфраструктурі, та визначають період простою виробництва у зв'язку з проведенням ремонтних робіт", - наголошується в біржовому повідомленні компанії у вівторок.

Ferrexpo зазначає, що ніхто з її співробітників не постраждав через учорашні напади.

"Обмежене електропостачання доступне на підприємствах групи, яким надається пріоритет для критично важливого обладнання, необхідного для основних послуг та місцевих громад", - зазначає компанія.

Ferrexpo наголошує, що наразі має достатній обсяг своєї продукції, яка або перебуває в дорозі, або на складах, для задоволення очікуваних обсягів продажу, за умови, що логістичні коридори залишаються доступними.

"Учорашні події призвели до значної шкоди для великих міст у всій Україні, а також відключення електроенергії на наших підприємствах і місцевих громадах. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити постачання електроенергії в критичних зонах, і на наших об'єктах, і в місцевих громадах, щоб гарантувати безпеку наших співробітників і членів громади", – наведено в повідомленні слова головного виконавчого директора Ferrexpo Джима Норта.

Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Компанія в липні-вересні 2022 року виробила 839 тис. тонн окатишів, що на 68% менше, ніж за аналогічний період 2021 року, і спричинене вторгненням Росії в Україну та пов'язаними з цим логістичними обмеженнями, що потребують скорочення виробництва.

Загалом за дев'ять місяців цього року виробництво окатишів становило 5,637 млн тонн, що на 31% менше, ніж за аналогічний період минулого року, проте виробництво окатишів прямого відновлення збільшилося на 7% – до 353 тис. тонн.