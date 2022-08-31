Україна отримала чергову партію аварійного електрообладнання за сприяння Енергоспівтовариства – Міненерго

Україна отримала аварійне енергетичне обладнання у складі шести електротрансформаторів від Північної Македонії як договірної сторони Енергетичного співтовариства, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з повідомленням, обладнання надав оператор системи розподілу Elektrodistribucija DOOEL, дочірня компанія EVN North Macedonia.

"Ми вдячні Північній Македонії та колегам з Енергетичного Співтовариства за допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни. Це приклад справжньої солідарності, на якій базується Енергетичне співтовариство", – прокоментував глава Міненерго Герман Галущенко, слова якого наведено в повідомленні в середу.

Крім того, він наголосив, що така підтримка як ніколи важлива для підготовки до майбутнього зимового сезону.

Як повідомлялося, Енергетичне співтовариство на початку квітня 2022 року створило Фонд для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури, донорами якого мають стати переважно держави-члени співтовариства, а також міжнародні компанії та корпорації. Данія стала першим донором фонду, але суму внеску не озвучували. Для надання допомоги Україні країни або компанії можуть звертатися на електронну адресу UkraineEmergencySupport@energy-community.org.

Перша партія аварійного обладнання з Європи, скоординована секретаріатом Енергетичного співтовариства, прибула в Україну в першу декаду квітня.

На початку червня в Міненерго зазначали, що Україна за координаційної підтримки секретаріату Енергетичного співтовариства отримала 40 контейнерів та 35 вантажівок з електрообладнанням.

Наприкінці серпня, зокрема, АТ "Миколаївобленерго" звернулося до Міненерго, міжнародних партнерів та колег-енергетиків із проханням надати допомогу в придбанні автотехніки замість знищеної російськими агресорами.

За його інформацією, унаслідок чергового обстрілу 12 одиниць спеціальної автотехніки на підприємстві знищені повністю та не підлягають відновленню, ще 48 одиниць спецтехніки було пошкоджено.

За даними фінансової служби "Миколаївобленерго", загальна сума збитків підприємства від знищення техніки спецавтопарку сягнула 12 млн грн.