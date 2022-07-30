Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу", "Укренерго" і Ferrexpo

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги трьох українських корпоративних емітентів: НАК "Нафтогаз України", Національної енергетичної компанії" Укренерго " і гірничорудної компанії Ferrexpo plc, йдеться в повідомленні агентства на його сайті.

"Зниження рейтингу відображає неврегульований дефолт за платежами, оголошення про обмін проблемної заборгованості і погіршення операційних умов відповідно", - пояснює Fitch, додаючи, що рейтингова дія також послідувала за зниженням суверенного рейтингу України 22 липня з "CCC" до "C".

Зокрема, агентство знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) "Нафтогазу" в іноземній валюті до "RD" (обмежений дефолт) з "C". "Нафтогаз" планує подати альтернативний запит згоди, поки ж пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджений на рівні "C" з рейтингом зворотності активів "RR4", зазначається в релізі.

Fitch уточнює, що нинішній рейтинг "Нафтогазу" відображає його кредитоспроможність на самостійній основі, проте як тільки реструктуризація боргу буде завершена, агентство розгляне зв'язок НАК з державою і потенційний її вплив на рейтинг компанії.

Відносно Ferrexpo агентство знизило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті з "B-" до "CCC+" і виключило його зі списку Rating Watch "негативний" у зв'язку з погіршенням умов роботи в Україні і підвищенням країнових ризиків.

"Рейтинг відображає високу невизначеність щодо операційних і фінансових показників Ferrexpo в умовах триваючої війни. Однак чиста грошова позиція Ferrexpo і відсутність суттєвої фінансової заборгованості роблять її більш стійкою порівняно з іншими українськими компаніями", – наголошується в повідомленні.

Fitch констатує, що через вузькі місця в логістиці експортні можливості Ferrexpo скоротилися, а витрати на логістику збільшилися, компанія оголосила про форс-мажор за деякими зі своїх морських контрактів і в середньостроковій перспективі продовжить працювати зі зниженим завантаженням.

Агентство припускає, що вільний грошовий потік Ferrexpo в цілому буде нейтральним в 2022-2024 роках, проте зазначає, що його фінансові прогнози недостатньо точні з огляду на війну в Україні.

Щодо "Укренерго", яке слідом за державою запропонувало відстрочку виплат на два роки за гарантованими державою п'ятирічними єврооблігаціями-2026 на $825 млн, Fitch знизило пріоритетний незабезпечений рейтинг цих паперів з "CCC" до "C". Рейтинг зворотності активів становить "RR".

"Російське вторгнення в Україну вплинуло на результати діяльності "Укренерго" і викликало невизначеність щодо наших фінансових прогнозів результатів діяльності компанії... необхідність підтримувати працездатність енергомережі поглинає наявні у компанії ресурси і чинить тиск на слабку ліквідність", – зазначається в релізі.

На думку агентства, нові джерела доходів від збільшення експорту електроенергії в основному в Словаччину і Румунію можуть виявитися недостатніми для зниження тиску на ліквідність, тому компанія не зможе погасити основну суму боргу і процентні платежі, що підлягають виплаті в листопаді цього року. Fitch додає, що "Укренерго" активно працює над перепрофілюванням своїх доступних кредитних ліній спочатку для інвестицій у використання ліквідності і стежить за збором дебіторської заборгованості.

Агентство уточнило, що на сьогодні близько 5% інфраструктури електропередачі "Укренерго" пошкоджено війною, а 15% її активів, з огляду на довжину ЛЕП і кількість електропідстанцій, перебувають на території, наразі захопленій Росією.