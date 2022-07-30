Зведений платіжний баланс України у червні-2022 зведений із дефіцитом $2,1 млрд

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у червні 2022 року становив $2,1 млрд, тоді як у червні минулого року профіцит становив 753 млн грн, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.

За його даними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у червні-2022 становив $218 млн, тоді як у червні 2021 року дефіцит становив $110 млн.

НБУ також повідомив, що експорт та імпорт товарів за рік скоротилися на 39,8% та 8,6% відповідно, а за місяць – на експорт зріс на 10,8%, а їх імпорт – на 28%.

Основним чинником падіння обсягів експорту до $2,9 млрд було скорочення експорту чорних і кольорових металів – на 64,2%. Також спостерігалося скорочення експорту продовольчих товарів на 6,1%, продукції хімічної промисловості – на 52,4%, деревини та виробів із неї – на 13,2%, мінеральних продуктів (зокрема руд) – на 62,4% та продукції машинобудування – на 47,5%.

Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $4,8 млрд, зокрема неенергетичний імпорт - на 16,9%. Зокрема, на 11,8% впав імпорт промислових виробів, на 22,9% – продукції машинобудування, на 10,3% – продовольчих товарів, на 49,6% – чорних та кольорових металів, на 31,6% – продукції хімпромисловості, а деревини та виробів з неї – на 56%.

Водночас, енергетичний імпорт зріс на 35,4%.

За оцінками Нацбанку, у червні-2022 було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $1,2 млрд порівняно із профіцитом $235 млн у червні-2021. НБУ пояснив це зростанням біженців за кордоном, чиї витрати перевищили витрати у червні-2021 у 3,6 раза. Одночасно експорт послуг скоротився на 17%, а імпорт зріс у 2 рази.

Профіцит балансу первинних доходів у червні-2022 становив $1 млрд проти дефіциту $400 млн у червні-2021. Надходження за статтею "оплата праці" зросли на 13,4%, а виплати за доходами від інвестицій скоротилися на 78,6%.

Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у червні поточного року склало $220 млн проти $109 млн у червні попереднього року.

Чистий відтік за фінансовим рахунком становив $2,3 млрд (у червні-2021 – $800 млн), що було зумовлено відпливом коштів у операціях приватного сектора.

Чистий приплив за операціями держсектора становив $1,8 млрд (у травні 2021 року – відтік $800 млн).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $224 млн, тоді як у червні попереднього року цей показник становив $327 млн.

Як зазначив регулятор, чисте зростання зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями склало $1,9 млрд. Воно було зумовлене зростанням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $1,7 млрд і чистою купівлею банками цінних паперів нерезидентів на $16 млн.

Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) за зазначений звітний місяць зросла на $2,5 млрд за рахунок зростання чистої зовнішньої заборгованості за торговельними кредитами на $1,7 млрд, зростанням обсягів готівкової валюти поза банками на $915 млн (знов за рахунок біженців).

Станом на 1 липня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив $22,8 млрд, що забезпечує фінансування імпорту упродовж 3,3 місяців.

Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році було зведено з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2,1 млрд, тоді як у 2020 році було зафіксовано профіцит цього показника у розмірі $5,3 млрд.