Україна запропонує держателям євробондів добровільне відтермінування виплати відсотків та погашення на два роки - постанова

Добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними запропонує власникам єврооблігацій уряд України, у разі їх відмови він продовжить обслуговувати папери відповідно до наявних умов.

"Правочини з державним боргом у 2022 році здійснюються у строк до 15 серпня 2022 р. шляхом внесення до умов випуску облігацій… за погодженням з держателями облігацій...", – ідеться у постанові Кабінету Міністрів №805 від 19 липня, розміщеній на його сайті в середу.

Згідно з нею, "кінцева дата погашення кожних облігацій (а щодо облігацій 2017 року - кожна дата погашення частини облігацій 2017 року) відстрочується на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій".

"Всі дати сплати відсоткового доходу за облігаціями, що настають після вчинення правочинів, відстрочуються на строк у 24 місяці з кожної відповідної дати сплати відсоткового доходу (а щодо облігацій 2018 року першої серії - всі дати сплати відсоткового доходу за цими облігаціями відстрочуються на строк у 24 місяці з 1 серпня 2022 року)", – наголошується в постанові.

Водночас у документі заявлено, що у разі відмови власників єврооблігацій від такої пропозиції "державний борг за відповідними облігаціями обслуговується та погашається відповідно до умов випуску таких облігацій".

З огляду на це виплату відсоткового доходу за облігаціями 2018 року першої серії, що підлягає сплаті 1 серпня 2022 року, буде здійснено не раніше дати голосування власників за запропонованими змінами, але не пізніше завершення… пільгового періоду здійснення платежів за ними.

Якщо ж власники погодяться, то протягом цих 24 місяців відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватись за наявними ставками, а на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за тими самими ставками.

"У будь-який час протягом зазначеної відстрочки сукупна сума нарахованих основного відсоткового доходу та додаткового відсоткового доходу (сума доходу держателів) на підставі окремого рішення Кабінету Міністрів України може сплачуватися держателям облігацій частково або повністю", – йдеться у документі.

Так само в кінці зазначеної відстрочки невиплачена на той момент сума доходу держателів може бути виплачена держателям у повному обсязі або шляхом додаткового випуску відповідних облігацій.

"Сума доходу держателів розраховується Мінфіном з урахуванням, зокрема, інформації, наданої суб’єктами господарювання, залученими Мінфіном для надання агентських, консультаційних чи інших послуг у зв’язку з правочинами, та не може перевищувати 3000 млн доларів США (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в доларах США) та 300 млн євро (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в євро)", – йдеться в постанові.

Мінфіну доручено звернутися до власників єврооблігацій для погодження таких змін та погодити їх також із Бюджетним комітетом ВР.

Раніше, 11 липня, з пропозицією про таку дворічну відстрочку всіх виплат щодо єврооблігацій, зокрема погашення, звернувся до власників єврооблігацій "Нафтогаз України", що призвело до падіння котирувань суверенних єврооблігацій до історичного мінімуму. За облігації з погашенням у 2024-2033 pp. давали лише від 16,5% до 18,2% від номіналу. Найкоротші облігації з погашенням на початку вересня 2022 року подешевшали на 10,5 процентних пунктів (п.п.) – до 37,3% від номіналу, а папери з погашенням у вересні 2023 року впали в ціні до 25,1% від номіналу.

Проте висловлена минулого четверга позиція МВФ про очікування подальшого акуратного обслуговування Україною свого зовнішнього боргу дала змогу помітно відіграти це обвалення. Зокрема найбільше подорожчали єврооблігації-2022, майже повністю відігравши падіння – до 47% від номіналу.

Щодо паперів із погашенням у 2024-2033 рр., то на кінець тижня вони котирувалися в діапазоні 19%-20,2% від номіналу порівняно з 20,9-22,5% тижнем раніше.

Частково відіграли падіння за четвер-п'ятницю і ВВП-варанти – до 23,5% від номіналу з 21,9% у середу, проте це все одно нижче за рівень минулого тижня – 25,6% і набагато нижче за 38,8%, які за них давали ще на початку червня.

Після появи 19 липня інформації у ЗМІ про ухвалене рішення звернутися до власників єврооблігацій за відстроченням, єврооблігації знову подешевшали до 17,7-19,2% від номіналу з погашенням у 2024-2033 рр., у 2023 році – до 23,5% 2022 року – до 34,4%.