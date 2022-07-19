Оновлений закон переведе велику приватизацію на "Прозорро" без радників та прискорить малу – керівник ФДМ

Фонд держмайна (ФДМ) України розраховує на швидке ухвалення оновленого закону про приватизацію, який переведе велику приватизацію на аукціони "Прозорро" без радників, прискорить малу приватизацію та усуне низку проблемних питань, таких як гарантії розрахунків покупців або продаж об'єктів з арештами, повідомила в.о. глави ФДМ України Ольга Батова.

"Коли він буде проголосований, я скажу, що зробила одне із головних завдань, які ставила перед собою на чолі Фонду. Неважливо, хто буде далі у Фонді, але це дасть можливість дуже швидко та ефективно рухати приватизацію", - сказала вона в інтерв'ю агентству. "Інтерфакс-Україна".

"Але сподіваюся, що мені дадуть можливість робити приватизацію зараз, тому що є попит і немає сенсу її відкладати. Зокрема, одразу ж після його ухвалення ми плануємо оголосити аукціони на спиртові заводи та комбінати хлібопродуктів", – додала керівник Фонду.

Вона зазначила, що профільний парламентський комітет з питань економічного розвитку днями ухвалив рішення направити законопроект на друге читання.

" Щодо великої приватизації. Головне, що змінили - ми переводимо всю велику приватизацію на "Прозорро". Усі процедури прописали так, як це є у малій приватизації", – назвала одне з головних нововведень Батова.

За її словами, велика приватизація у тому вигляді, в якому вона була і в якому відбувається зараз, показала неефективність радників. Серед претензій до них керівник Фонду наголосила на тривалій підготовці об'єкта до приватизації; дублювання операцій з потенційними покупцями, зокрема щодо аудиту; потенційні корупційні ризики ангажування одним із потенційних покупців.

"Законопроєктом пропонується, що Фонд робитиме віртуальну папочку (кімнату даних) з усією інформацією про підприємство: всі чинні договори, судові справи, фінансову звітність – повністю викладаємо і даємо кожному потенційному покупцю три місяці, щоб він самостійно зробив аудит", - описала запропоновану нову процедуру керівник ФДМ.

Вона додала, що договори про нерозголошення укладатимуться з Фондом через майданчики, що працюють на "Прозорро", де відбуватиметься приватизація.

Стосовно ж маркетингу Батова вважає, що з цією функцією, окрім ФДМ, будуть справлятися представники держави, серед яких - UkraineInvest, Інвестиційна рада при президентові, прем'єрміністр, заступник глави Офісу президента з економіки, міністр економіки, міністр закордонних справ та посольства.

"Насправді об'єктів великої приватизації небагато. Серед актуальних об'єктів це: "Центренерго", ОПЗ та ОГХК ("Об'єднана гірничо-хімічна компанія"). "Аж" три. Усі інші – і ТЕЦ, і обленерго, – у Фонду вже забрали з приватизації, а ще частину неможливо продати взагалі, бо там пасиви вищі за активи", – зазначила Батова.

Щодо малої приватизації вона вказала, що законопроєкт додатково спрощує процедури, наприклад, вводить онлайн підпис протоколу аукціону, скорочує увесь процес з моменту оголошення аукціону і до підписання договору до двох місяців, надає можливість в окремих випадках обходитися без АМКУ, скасовує вимогу про публікацію в газеті "Відомості приватизації".

"Крім того, передбачили дуже важливу зміну, що діятиме завжди: щоб оплата за об'єкт здійснювалася до підписання договору – після проведення аукціону та підписання протоколу, але до підписання договору", – наголосила керівник ФДМ. За її словами, є кілька випадків, особливо на аукціонах наприкінці лютого, коли покупці не хочуть платити, аргументуючи форс-мажорними обставинами.

Ще однією важливою нормою вона назвала можливість продажу об'єктів із арештами, що дозволить кредиторам нарешті отримати свої кошти. "Ми пропонуємо перереєструвати право власності на того, хто виграв на "Прозорро", але всі арешти збережуться доти, доки новий власник не погасить заборгованості", - пояснила вона.

"У переліку на приватизацію на сьогоднішній день таких трохи більше 115 підприємств. Це ті, щодо яких вже ухвалено рішення про приватизацію, і вони готові до приватизації, але ми не можемо їх продати, тому що вони в арештах. Загалом в управлінні таких об'єктів набагато більше", - сказала Батова.