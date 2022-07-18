Економіка

18:01 18.07.2022

Платформа Prozorro+ змінить фокус і буде гуманітарним проєктом - СЕО "Прозорро"

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Платформа Prozorro+ змінить фокус і буде гуманітарним проєктом - СЕО "Прозорро"

Створена наприкінці березня 2022 року платформа Prozorro+, яка дозволяла замовникам повідомити про потребу, а постачальникам сконтактуватися із замовниками в умовах скасування вимоги конкурентних закупівель, після їхнього запуску змінить свій фокус на гуманітарні цілі, повідомив гендиректор Василь Задворний

"Prozorro+ – це платформа, де можна було не лише провести закупівлю, а знайти постачальника для замовників, які мають таку потребу, або залучити донорське фінансування. Тепер платформа змінить фокус. Усі пропозиції на Prozorro+ перейдуть до Prozorro Маркет, тож постачальники нічого не втратять – вони матимуть можливість продавати свої товари. А Prozorro+ залишиться для тих замовників, які не мають державного фінансування і кому потрібна донорська допомога під ті чи інші товари та для донорів, які шукають можливість допомогти. Це буде більш гуманітарним проєктом", – пояснив Задворний в інтерв'ю агентству.

Як повідомлялося, платформа Prozorro+ почала роботу 30 березня в умовах скасування обов'язкової вимоги проводити конкуретні закупівлі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Платформа повинна була дозволити замовникам реалізувати свої потреби, за обставин, коли близько 15-20% компаній, які раніше працювали з держзамовниками, припинили свою роботу.

28 червня Кабінет Міністрів повернув обов'язкові закупівлі від 50 тис. грн у системі Prozorro для державних та місцевих органів влади та держпідприємств, проте залишив підстави для прямих закупівель, зокрема у зонах бойових дій.

Теги: #prozorro

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