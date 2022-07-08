Україна через 10-20 років може зіткнутися із необхідністю реструктуризації узятих під час війни боргів, це створить політичні ризики - Милованов

Україна через 10-20 років може зіткнутися з необхідністю реструктуризації узятих під час війни боргів і це створить політичні ризики у вигляді потенційного приходу до влади антиєвропейських політиків, вважає президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов.

"...Ми аж ніяк не хочемо ситуації, коли, вигравши війну і рухаючись у європейському напрямі, зіткнемося із реальним політичним ризиком. Після того як настане час віддавати позики, які ми беремо для перемоги у війні, а саме – через 10-20 років , доведеться або робити реструктуризацію або йти на дефолт, або скорочувати соціальні витрати", - сказав він під час онлайн-дискусії на конференції, організованій Forbes Україна у п'ятницю.

Така ситуація, вважає Милованов, підштовхне до спроби реакційних сил прийти до влади, оскільки доведеться повертати борги і в країні буде менше ресурсів на соціальну підтримку, освіту, науку, охорону здоров'я, економіку загалом. Це надасть поштовх для антиєвропейського політикуму, пояснив він.

"Ми майже не говоримо, як виглядатиме політична система після війни. Цьому потрібно приділити увагу вже зараз, подумати, як наша політична система, політичні партії співпрацюватимуть після війни, які будуть лідери після Зеленського через один чи два терміни", - президент КШЕ.