Економіка

17:33 24.06.2022

Падіння біткойна призвело до обвалу акцій компаній-майнерів

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Падіння біткойна призвело до обвалу акцій компаній-майнерів

Різке зниження вартості криптовалют цього року чинило тиск на акції компаній, що працюють у сфері майнингу цифрових валют, пише The Wall Street Journal.

Акції американських майнерів Riot Blockchain Inc. та TeraWulf Inc. з початку року подешевшали на 78% та 89% відповідно, а ціна паперів канадських Hut 8 Mining Corp. і Bitfarms Ltd обвалилася на 79% та 71% відповідно.

Вартість біткойну впала приблизно на 70% із досягнутих у листопаді максимумів, до $20 тис. Як наслідок, за даними компанії Glassnode майнингові компанії Північної Америки в останній тиждень заробляли менше $20 млн на добу. У жовтні минулого року середньодобовий виторг становив близько $72 млн.

Ситуація посилюється тим, що банки дедалі менше налаштовані на справи з представниками криптовалютного сектора, що негативно впливає на їхню можливість сплачувати за нове обладнання.

За словами аналітика Arcane Research Ярана Меллеруда, компаніям доводиться продавати практично всю криптовалюту, щоб закупити нові потужні комп'ютери і чипи. За його оцінками, у січні-квітні 2022 року майнери, що публічно торгуються, продавали близько 30% всіх біткойнів, а в травні показник перевищив 100% - тобто компаніям довелося продавати цифрові активи зі своїх резервів.

"Якщо їм доведеться ліквідувати значну частину своїх резервів, це чинитиме ще більший знижувальний тиск на вартість біткойна", - зазначив Меллеруд.

За оцінками Glassnode, якщо курс біткойна впаде нижче за $17,600 тис., майнери будуть збитковими. У суботу курс біткойна на якийсь момент опускався нижче за $17,630 тис. Компанія IDEG вважає, що ціна, за якої видобуток біткойнів виявляється беззбитковим, є ще вищою - близько $28,000 тис., і за такого прогнозу майнери працюють собі у збиток уже кілька тижнів.

Вартість криптовалют падає разом з іншими ризиковими активами, зокрема акціями, на тлі посилення грошово-кредитної політики та збільшення ризиків глобальної рецесії, вважають багато аналітиків. Оскільки центробанки світу мають намір продовжувати підвищувати ставки, падіння цифрових валют може виявитися затяжним. Так, інвестиційний директор Absolute Strategy Research Ієн Хартнетт вважає, що біткойн цілком може впасти до $13 тис.

Теги: #біткойни #криптовалюта

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