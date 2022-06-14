Економіка

12:49 14.06.2022

Внутрішній ринок обвалився удвічі, український виробник на додачу страждає від пільгового імпорту - власник корпорації "Біосфера"

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Внутрішній ринок обвалився удвічі, український виробник на додачу страждає від пільгового імпорту - власник корпорації "Біосфера"

Розпочата Росією війна призвела до падіння внутрішнього українського ринку у середньому вдвічі, крім прямих воєнних збитків, додаткові проблеми для українських виробників створюють пільговий імпорт, що затягнувся, та величезні складнощі з логістикою, заявив власник і CEO найбільшої в Україні на ринку товарів для дому корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко.

"Основні збитки - це падіння ринку в два-три рази, за окремою продукцією - у п'ять разів, але якщо говорити в середньому, то вдвічі ринок обвалився", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, найбільше зниження - за продуктами з високою додатковою вартістю, наприклад, лінія виробництва пакетів Flexy - дорогих і технологічних продуктів у лінійці сміттєвих пакетів - завантажена на 15%.

Він додав, що різко впав продаж продуктів для приготування, тому що величезна кількість жінок і дітей виїхали.

"У нас впав продаж фольги, пергаменту, рукава для запікання, продукції для дизайну, декору і для столу... Це все обвалилося, тому що не до свят. Жінок удома немає, країна чоловіків", - зазначив Здесенко.

Водночас він зазначив, що з точки зору базового продукту - вологі серветки, сміттєві пакети, підгузки - все працює краще.

За його словами, відносно насичений ринок зберігся у західних областях.

Голова "Біосфери" очікує, що ринок потроху відновлюватиметься, зокрема, вже помітно збільшення кількості покупців у Києві. "Ринок відновлюватиметься, але де гроші брати? Дуже багато людей втратили роботу. Я гадаю, що ми щонайменше втратимо вдвічі, а потім, можливо, ще близько 20%. Тобто, приблизно, буде 40% від довоєнних обсягів", - спрогнозував Здесенко.

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 20 років. Її продукція представлена на ринках 30 країн Європи та Азії. У продуктовому портфелі - понад 2 тис. найменувань під 13 торговими марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO Service, ЛайKit, Bambik та ін.

Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Після війни було відкрито також виробництво у Тернополі.

Теги: #біосфера #здесенко

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