Невідключений від SWIFT "Газпромбанк" продовжує фінансувати війну РФ проти України - ГУР Міноборони

Через російські "Промсвязьбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі безпілотних літальних апаратів, комплектувальних для військової техніки і засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліне), повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Російські банки і далі фінансують російську агресію проти України. Зокрема, встановлено, що через російські "Промсвязьбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі БПЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліне)", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України на каналі в телеграмі у п'ятницю.

У відомстві нагадали, що "Промсвязьбанк" 12 березня потрапив до переліку установ, відключених від системи SWIFT.

"Щодо "Газпромбанку", то санкції проти нього ввела тільки Велика Британія. Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв", - розповіли в ГУР.