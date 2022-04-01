Економіка

17:36 01.04.2022

Невідключений від SWIFT "Газпромбанк" продовжує фінансувати війну РФ проти України - ГУР Міноборони

1 хв читати
Невідключений від SWIFT "Газпромбанк" продовжує фінансувати війну РФ проти України - ГУР Міноборони

Через російські "Промсвязьбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі безпілотних літальних апаратів, комплектувальних для військової техніки і засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліне), повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Російські банки і далі фінансують російську агресію проти України. Зокрема, встановлено, що через російські "Промсвязьбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі БПЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліне)", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України на каналі в телеграмі у п'ятницю.

У відомстві нагадали, що "Промсвязьбанк" 12 березня потрапив до переліку установ, відключених від системи SWIFT.

"Щодо "Газпромбанку", то санкції проти нього ввела тільки Велика Британія. Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв", - розповіли в ГУР.

Теги: #газпромбанк #swift
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:33 11.03.2022
НБУ спростував інформацію щодо обмеження системи SWIFT в Україні

НБУ спростував інформацію щодо обмеження системи SWIFT в Україні

20:49 04.03.2022
ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключить від SWIFT

ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключить від SWIFT

20:34 04.03.2022
ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключить від SWIFT

ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключить від SWIFT

16:17 02.03.2022
Глава МЗС: Усі банки РФ мають бути відключені від системи SWIFT

Глава МЗС: Усі банки РФ мають бути відключені від системи SWIFT

14:27 02.03.2022
Дедлайн відключення санкційних банків РФ від SWIFT - 12 березня

Дедлайн відключення санкційних банків РФ від SWIFT - 12 березня

19:23 27.02.2022
Важливі банки РФ будуть виключені зі SWIFT, під прицілом ЄС і активи олігархів

Важливі банки РФ будуть виключені зі SWIFT, під прицілом ЄС і активи олігархів

14:42 27.02.2022
Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT глави МЗС ЄС ухвалять у неділю - Боррель

Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT глави МЗС ЄС ухвалять у неділю - Боррель

06:43 27.02.2022
SWIFT заявила про готовність виконати рішення ЄС щодо відключення низки російських банків

SWIFT заявила про готовність виконати рішення ЄС щодо відключення низки російських банків

01:30 27.02.2022
Шмигаль подякував Заходу за введені санкції проти РФ щодо SWIFT

Шмигаль подякував Заходу за введені санкції проти РФ щодо SWIFT

00:36 27.02.2022
Лідери ЄК, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США вирішили виключити окремі банки Росії зі SWIFTТ – спільна заява

Лідери ЄК, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США вирішили виключити окремі банки Росії зі SWIFTТ – спільна заява

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна витрачає на місяць бойових дій близько $10 млрд

Нове газове родовище відкрито у Львівській області - голова ОВА

Мінекономіки оцінює падіння ВВП України в I-му кв.-2022 у 16%

Кабмін збільшив розміри резервного фонду на 73,3 млрд грн для на забезпечення ключових потреб армії та економіки - Шмигаль

Розпочато прийом заявок від бізнесу за програмою "Робота для внутрішніх переселенців" для виплати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого

ОСТАННЄ

Україна витрачає на місяць бойових дій близько $10 млрд

Україна продовжила на 90 днів після війни терміни підтвердження прав інтелектуальної власності

Нове газове родовище відкрито у Львівській області - голова ОВА

"Укрзалізниця" призначила п'ять додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня із Краматорська

"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 2 апреля из Краматорска

Мінекономіки оцінює падіння ВВП України в I-му кв.-2022 у 16%

Загальний фонд держбюджету в 1 кв.-2022 зведений із дефіцитом 67,5 млрд грн

Світовий банк стурбований ситуацією із продовольством на Близькому Сході через війну в Україні

Засновник Rozetka повідомив про втрату 25 магазинів, значне скорочення товарообігу

Байден: Слідом за США понад 30 країн вирішили вивільнити нафту з резервів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА