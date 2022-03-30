Nemiroff пропонує часткове скасування "сухого закону" з контролем обігу алкоголю

Великий виробник алкогольних напоїв ТОВ "ЛВН Лімітед" (ТМ Nemiroff, Вінниця) закликає владу дозволити обмежений продаж алкоголю населенню в областях, де не ведуться активні бойові дії з російськими окупантами, оскільки впроваджений із початком війни "сухий закон" скоротив податкові надходження до держбюджету, створив тіньовий ринок та змушує підприємства галузі простоювати.

Про відповідну ініціативу, здатну відновити роботу української алкогольної галузі, розповів гендиректор Nemiroff Юрій Сорочинський агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

"Обмежений дозвіл на продаж алкоголю дасть значний внесок в економіку країни, поверне в обіг кошти, а це, у свою чергу, дасть змогу сплачувати податки, які наразі часто в прямому сенсі життєво необхідні для безпеки держави, а також дасть змогу виплачувати заробітну плату великій кількості працівників, задіяних у виробництві алкогольних напоїв", - заявив він.

Сорочинський пояснив, що Nemiroff розуміє та підтримує заборону на продаж міцного алкоголю під час воєнного стану, це логічно і необхідно для регіонів, де відбуваються бойові дії з російськими окупантами. Водночас він вважає за можливе обмежений дозвіл торгівлі алкоголем у західних областях України та регіонах, де не ведуться активні бойові дії, з дотриманням усіх необхідних заходів контролю за його обігом з боку держави.

"Наша пропозиція – обмежений контрольований дозвіл на продаж алкогольної продукції. Формати можуть бути різні - обмеження за часом для продажу - дозвіл на продаж тільки у певні години дня, заборона на продаж у нічний час або обмеження кількості - не більше однієї пляшки в руки тощо", - уточнив директор Nemiroff.

Сорочинський наголосив, що заборона на продаж алкоголю в країні призвела до ситуації, коли виробники лікеро-горілчаних виробів (ЛГВ), зокрема Nemiroff, були змушені з початком війни зупинити виробництво, і нині зі складів нелегально розпродають "довоєнний" алкоголь без сплати будь-яких податків.

За його словами, запровадження "сухого закону" з початком війни, зупинення експорту ЛГВ морськими шляхами через блокаду Чорного моря російськими окупаційними військами, труднощі під час експорту алкоголю з України автотранспортом та нелегальний продаж "довоєнних" спиртних напоїв стали головними факторами, через які Nemiroff не може відновити роботу.

"Єдина галузь економіки в державі, яку під час агресії примусово зупинили державні чиновники - це виробництво та продаж алкогольних напоїв. А це галузь, яка щодня сплачувала мільйони гривень податків до держбюджету. Зупинення призвело до того, що у березні 2022 року не було сплачено жодного акцизного податку, бо все було зупинено", - наголосив Сорочинський.

Він нагадав, що виробництво горілки є завершальною ланкою довгого ланцюга, в якому задіяні різні постачальники та виробники: від фермерів, які вирощують зерно, до виробників склотари, ковпачків, етикеток, картону, плівки тощо. Крім того, ланцюжок виробництва ЛГВ залучає супутній бізнес – перевізників, складських операторів, митних брокерів, сертифікаційні компанії і торговельні заклади. Відповідно, із зупиненням продажу алкоголю весь ланцюжок таких підприємців припинив роботу, що, у свою чергу, призвело до зупинення виплати зарплат великій кількості працівників та податків до бюджетів усіх рівнів.

"Саме тому ми вважаємо, що відкриття торгівлі міцним алкоголем на територіях, де немає бойових дій, дасть змогу запустити велику кількість економічних процесів у державі. У виграші будуть усі – виробники та малий роздрібний бізнес, їх працівники та місцеві бюджети і держава", - констатував Сорочинський у коментарі.

Як повідомлялося, Nemiroff одразу після початку воєнного вторгнення РФ в Україну був змушений призупинити виробництво ЛГВ, відновити виробництво компанія зможе лише після скасування заборони на продаж алкоголю в Україні та вирішення питань з його експортом.

Nemiroff – один із найбільших виробників алкоголю. Має в своєму розпорядженні виробничі потужності в Немирові Вінницької області. Сумарна проєктна потужність розливних ліній заводу становить 120 млн літрів готової продукції за рік.

За інформацією Nemiroff, компанія є найбільшим експортером української горілчаної продукції, що займає понад 40% у загальному обсязі продажу на зовнішніх ринках, а також входить до десятки світових постачальників горілки у сегменті Duty Free&Travel Retail. Продаж Nemiroff охоплює майже 80 країн.